Nicholsonová: Korupcia je všade vo svete, ale padajú hlavy

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) - Prípad Sociálnej poisťovne, tender na luxusné auto Ľubomíra Vážneho (Smer-SD), téma zle prerozdelených eurofondov na zberné dvory ešte za ministra životného prostredia Petra Žigu (Smer-SD). To je časť tém, ktorým sa venuje poslankyňa a podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Ako povedala pre agentúru SITA, okrem sociálnych tém sa začala venovať korupcii z rôznych uhlov pohľadu.



Ako uviedla, na korupčné kauzy sa nebojí upozorňovať. "Uvedomujem si však riziko, lebo je pravda, že som v tejto krajine nahnevala ľudí, ktorí tu majú moc. A ja nemám za sebou nikoho, kto by ma kryl. Ale ten plazivý strach, ktorý je v tejto krajine, je zlý. Ľudia sa boja upozorňovať na zmanipulované tendre, úplatky," vysvetlila s tým, že podľa nej ľudia pochopili, že vymožiteľnosť práva je na Slovensku nulová.



"Korupcia je všade na svete, ale keď sa na to príde, padajú hlavy, ľudia sami odstupujú, a to je rozdiel medzi Slovenskom a zvyškom sveta," dodala. Podľa nej samotné odstúpenie verejne činnej osoby nestačí, je to aj o dotiahnutí trestnoprávnej zodpovednosti.



Venuje sa aj oblastiam, ktoré sa ľudí bezprostredne dotýkajú a tomu, čo ich trápi "Denne riešim matky ťažko onkologicky chorých detí. Obracajú sa mňa aj tí, čo nepochodili ani u ombudsmanky, pomáham stovkám ľudí. Riešim prípady, kedy rodičom chorých detí neuznali príspevok na kúpu auta a pre istotu im hneď zobrali aj príspevok na benzín. Nakoniec im mnohokrát aj vďaka mojej pomoci úrady museli uznať tie príspevky. Som rada, že ma berú ľudia ako človeka, na ktorého sa môžu obrátiť," uzavrela.