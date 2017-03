Nicholsonová: Fico je za zrušenie amnestií, pretože mu klesajú preferencie

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) – Vládny návrh na zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara je podľa podpredsedníčky NR SR Lucie Nicholsonovej (SaS) kampaň Roberta Fica a jeho strany Smer pre klesajúce preferencie. Ako povedala dnes v rozprave k návrhu na zrušenie amnestií, jediný dôvod, prečo je dnes Fico a Smer za zrušenie amnestií, je fakt, že dve tretiny ľudí podľa prieskumov zrušenie amnestií požadujú. „Je normálne, aby sa spamätal po desiatich rokoch a dnes sám predkladal návrh na zrušenie?“ opýtala sa.





Ak budú amnestie zrušené, Nicholsonová neverí, že Vladimír Mečiar a Ivan Lexa budú pykať, ale dožujú podľa nej tam, kde sú, teda Mečiar v Elektre a Lexa pri plnokrvníkoch v Pezinku. Nicholsonová tiež kritizovala, že definitívne môže o amnestiách rozhodnúť ústavný súd. „Vo vyspelých krajinách nie je zákonodarný zbor, ktorý by sa dobrovoľne oddal do rúk ústavného súdu. Žiaden zákonodarný zbor, keď je pri zmysloch, by to nemal urobiť,“ uviedla. Podľa nej navyše hrozí, že ak by sa aj zrušili amnestie Mečiara a milosti prezidenta Michala Kováča, nakoniec bude potrestaný len unesený, teda Michal Kováč mladší..



Koalícia navrhuje Mečiarove amnestie zrušiť novelizáciou ústavy a rozšírením kompetencie parlamentu o právo ich zrušiť trojpätinovou väčšinou, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestií, ak takéto rozhodnutie parlament prijme. Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné, alebo nie je. Po tom, ako táto novela nadobudne účinnosť, bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia tak amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosti prezidenta Michala Kováča.



