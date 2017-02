Nicholsonová: Ak z SaS odídem, tak odídem z politiky celkom

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) – Odchod z SaS po rozhodnutí Jozefa Mihála zvažovala podpredsedníčka NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová ešte intenzívnejšie.



Ako povedala v rozhovore pre agentúru SITA, má dve možnosti. "Buď zostanem a budem bojovať za zachovanie princípov a hodnôt liberála, alebo odídem. Ale keď odídem, tak celkom. Nemyslím si, že Slovensko sa zastaví, ale pýtam sa, či bude na tom lepšie. Stále nemám pocit, že som urobila to, čo urobiť mám. Teší ma, že pomáham a že to má zmysel," dodala..



Ako dodala, rozhodnutie Mihála opustiť SaS zrelo dlhodobo. "Vyčítal Richardovi Sulíkovi to isté. Mali medzi sebou názorové a ideové nezrovnalosti. Jozef Mihál mal pocit, že prichádza o liberálnu tvár. Ja som ho veľmi aktívne prehovárala, aby zostal a aby sme obhajovali značku SaS, ktorú sme pomáhali budovať," doplnila s tým, že Mihál bol jeden zo zakladajúcich členov.



"Bol to odborník, keď vystupuje v parlamente, všetci sú ticho. Ukazoval na diery a absurdnosti v zákonoch ministra Richtera. On to bude robiť naďalej ako poslanec, ale je mi veľmi ľúto, že už nie pod hlavičkou SaS," uviedla Ďuriš Nicholsonová.



Hoci Mihál hovoril o strate liberalizmu, podľa nej si SaS udržiava ekonomický liberalizmus. "Máme kvalitných ľudí pre štíhly štát, pre slobodu podnikateľov, niet pochýb, že SaS je liberálna. Aj zvyšok programu SaS je dobrý, priznávame slobodu jednotlivca, otvárali sme v minulosti liberálne témy ako rozvody dohodou, dekriminalizáciu marihuany, registrované partnerstvá," povedala.



Podľa nej témy mali aj racionálnu pointu. "To všetko v programe zostalo, akurát o to aktívne nebojujeme," uviedla. Na otázku, kto by mal obsadiť miesto podpredsedu v SaS po Mihálovi, povedala, že "nech tam skončí ktokoľvek, nebude to náhrada".