Nicholsonová verí, že Slovensko čakajú predčasné voľby

Tajne dúfam, že predčasné parlamentné voľby budú. Povedala v rozhovore pre agentúru SITA podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).....

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) - Tajne dúfam, že predčasné parlamentné voľby budú. Povedala v rozhovore pre agentúru SITA podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). "Inak vládni predstavitelia krajinu rozoberú na súčiastky," uviedla s tým, že otázkou je, ako a s kým by SaS vytvorila vládu.



Podľa nej má strana Sloboda a Solidarita výborný program a má priestor rásť. "Najprv musíme vytvoriť koaliční potenciál, aby sme mohli ísť do slušnej vlády. Ale s kým? To sa pýtam každý deň". Podľa nej hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) doviedlo do parlamentu vzdelaných ľudí. "Hoci nie vo všetkom spolu súhlasíme odložíme témy, ktoré nás rozdeľujú a keďže nás spája veľmi veľa, na takých témach by sme mohli reálne pracovať. OĽaNO je tím kvalitných ľudí. V Sme rodina takých ľudí nevidím," uviedla.



Medializovanú novovznikajúcu stranu Progresívne Slovensko podnikateľa Ivana Štefunka, ktorej súčasťou by mal byť súčasný prezident Andrej Kiska, Nicholsonová vníma ako "bratislavskú smotánku intelektuálov".



"Majú strašne ťažký jazyk, ale tešila by som sa z takých partnerov. Verím tomu, že v ekonomickej sfére by sa naše riešenia preťali. Oni majú po krk zlodejov, bielych golierov a reálne chcú deratizovať túto krajinu. Konečne budú mať ľudia možnosť voliť ľavicovú stranu, lebo prekukli, že Smer-SD už dávno nie je ľavicovou stranou," dodala s tým, že spolu by boli schopní zostavovať vládu.



"Som fanúšik prezidenta Kisku. Ak bude skutočne súčasťou Progresívneho Slovenska, verím, že SaS a Kiska sme jediné svetlé body na konci tohto tunela," uzavrela.