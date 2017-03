Nezaradení podporujú Budajov návrh zrušenia amnestií, vládny podporia len s podmienkami

Dve podmienky

Vylúčenie predpojatých sudcov

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Skupina siedmich nezaradených poslancov NR SR podporuje návrh novely ústavného zákona na zrušenie Mečiarových amnestií, ktorý do parlamentu predložil opozičný poslanec Ján Budaj (OĽaNO-NOVA).Vládny návrh, podľa ktorého by o zrušení amnestií mal v konečnom dôsledku rozhodnúť ústavný súd, podporia nezaradení poslanci len v prípade, ak vládna koalícia splní dve podmienky. Miroslav Beblavý to v pondelok povedal na tlačovej besede za skupinu poslancov, v ktorej je okrem neho aj Viera Dubačová, Katarína Macháčková, Jozef Mihál, Simona Petrík, Zuzana Zimenová a Oto Žarnay.Návrh vlády na trvalý mechanizmus zavádzajúci možnosť rušenia amnestií a milostí národnou radou a následným preskúmaním ústavným súdom však považujú siedmi nezaradení poslanci za zbytočne komplikovaný.Prvou podmienkou je legislatívne doriešenie dvojmesačnej lehoty na preskúmanie ústavným súdom tak, aby ÚS SR musel zrušenie amnestie buď anulovať alebo by bolo zrušenie platné. „Predstavitelia vlády svoj návrh síce takto komunikovali, ale text zákona je napísaný nejasne,“ povedal Beblavý.Zásadnou podmienkou opozičných poslancov je podľa Beblavého vylúčenie predpojatých ústavných sudcov v tejto veci. „Predpojatých sudcov je potrebné priamo zákonom vylúčiť z rozhodovania,“ povedal Beblavý s tým, že v spravodlivom procese nemôžu rozhodovať zaujatí sudcovia.„Podľa platného zákona o zaujatosti rozhoduje samotné plénum ÚS SR a ak je predpojatý väčší počet sudcov, rozhodujú o veci bez ohľadu na svoju zaujatosť,“ povedalBeblavý dodal, že ak má vláda skutočný záujem amnestie zrušiť, nemôže byť problém sa s nimi dohodnúť a podmienky prijať. „V opačnom prípade bude zrejmé, že návrh vlády je len pasca, ktorá nesmeruje k zrušeniu, ale k finálnemu potvrdeniu Mečiarových amnestií,“ uzavrel Beblavý.

Koalícia po poslednom spoločnom rokovaní predstavila návrh na zrušenie Mečiarových amnestií. Novelizáciou Ústavy Slovenskej republiky dostane Národná rada SR kompetencie trojpätinovou väčšinou zrušiť tieto amnestie.



Ak sa poslanci rozhodnú hlasovaním tieto amnestie zrušiť, podľa návrhu následne musí ústavný súd prešetriť, či bude toto rozhodnutie platné, alebo nie.



Rozhodnutie o platnosti vydá Ústavný súd SR do dvoch mesiacov. Okrem Mečiarových amnestií sa postup bude týkať aj milosti pre syna prezidenta Michala Kováča.

