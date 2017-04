Nexis Fibers chce s Chemesom dohodu o cenotvorbe pre energie na 5 rokov za 60 miliónov eur



Humenné 28.apríl 2017 ( WBN/PR ) – Ivo Bezloja: „Zastavenie dodávok energií pre Nexis Fibers by znamenalo zbytočné zničenie dobrej firmy, ktorá má perspektívu a plán rozvoja“. Spoločnosť Nexis Fibers je v rámci zmluvy, ktorú má s priemyselným parkom Chemes, pripravená zafixovať výpočet ceny energií, ktoré jej Chemes dodáva na najbližších 5 rokov. Nexis Fibers by takto zaplatil Chemesu počas nasledujúcich piatich rokov sumu približne 60 miliónov eur. Potom, ako v stredu 26.apríla 2017 schvaľovacia schôdza veriteľov odsúhlasila drvivou väčšinou (95%) päťročný reštrukturalizačný plán firmy, sa chce Nexis Fibers plne sústrediť na stabilizáciu a rozvoj. Vedenie firmy je však znepokojené opakovanými neoficiálnymi informáciami, že Chemes zvažuje zastavenie dodávok energií pre Nexis Fibers.



„Sme najväčší zákazník Chemesu a náš reštrukturalizačný plán, ktorý získal drvivú takmer 95 percentnú podporu na schôdzi veriteľov, je zárukou ďalšieho rozvoja. Platíme už 11 mesiacov vopred každý mesiac viac ako milión eur a neexistuje žiadny relevantný dôvod, pre ktorý by priemyselný park Chemes mal, alebo mohol zvažovať prerušenie spolupráce s našou spoločnosťou“, uviedol predseda predstavenstva Nexis Fibers Milan Pršanec a dodal, že prerušenie dodávok energií pre Nexis Fibers by znamenalo okamžitý zánik firmy a stratu zamestnania pre takmer 500 jej zamestnancov a stovky ďalších stratených sekundárnych pracovných miest. Nexis Fibers je pritom ochotný platiť aj ďalších 500 tisíc mesačne vopred, pričom na túto ponuku Chemes, ktorý verejne tvrdí, že má problém s cash-flow nijako nereaguje. „Aký problém s cash-flow to potom Chemes spomína, keď nechce ďalších 6 miliónov eur ročne vo vopred platených polmiliónových sumách navyše, ku dnes platenému miliónu vopred?“, pýta sa Milan Pršanec. .



Akcionár Nexis Fibers Ivo Bezloja sa zároveň rozhodol, že z vlastných zdrojov (nie zdrojov firmy Nexis Fibers) uhradí Chemesu celú jeho nespornú dvojmiliónovú pohľadávku, ktorá bola prihlásená do procesu reštrukturalizácie a ponúka Chemesu aj ďalších 1,8 milióna eur, ako prémiu za podpis 5 ročnej dohody, ktorá bude zahŕňať transparentnú metódu (vzorce) na určovanie cien energií na dané obdobie, v hodnote asi 60 miliónov eur.



Protiponuku Chemesu, ktorý chce okamžite zaplatiť sumu 5,1 milióna eur (okrem oficiálne zdokladovaných 2 miliónov pritom Chemes žiadne iné pohľadávky vierohodne nezdokladoval) a ceny energií chce fixovať iba na 1,5 roka, považuje Ivo Bezloja za neakceptovateľnú.



„S mojou ponukou by Chemes odišiel z procesu reštrukturalizácie ako stopercentne odškodnený subjekt a navyše s prémiou 1,8 milióna eur. Neviem si predstaviť žiadny dobrý a slušný dôvod, ktorý by ich mohol v tejto situácii viesť čo i len k úvahám o prerušení dodávok energií“, povedal Ivo Bezloja.



Podľa Bezloju nie je možné, aby Chemes na dodávkach energií pre jeho firmu strácal. „Pri všetkej úcte – ceny, ktoré platíme za niektoré neregulované energie sú v priemere o 20-30 percent vyššie, ako bežný trhový štandard, ale rozhodli sme sa, že ich budeme akceptovať. Keď počúvam, že tieto ceny majú byť pre Chemes likvidačné, tak sa mi zdá, že žijeme na dvoch rôznych planétach“ povedal Bezloja a na záver dodal: „Táto firma je dobrá, má perspektívu, skvelé know-how a vynikajúcich ľudí. Už je načase pustiť sa naozaj do jej rozvoja“.