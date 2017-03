New Kids on the Block zverejnili videoklip k piesni One More Night

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) - Americká formácia New Kids on the Block zverejnila videoklip k piesni One More Night. Členovia skupiny Jordan Knight, Jonathan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg a Danny Wood v novinke spievajú na rôznych miestach a v závere sa stretnú na pódiu. Skladba pochádza z očakávaného EP Thankful, ktoré sa dostane na trh 12. mája. Nahrávka bude obsahovať aj skladby Heartbeat, Thankful, Hard (Not Loving U) a Still Sounds Good. V rovnaký deň skupina odštartuje Total Package Tour, počas ktorého sa predstaví v USA a Kanade.Chlapčenská formácia New Kids on the Block vznikla v roku 1984 v Bostone a debutovala o dva roky neskôr eponymnou štúdiovkou. Nasledovali albumy Hangin Tough (1988), Merry, Merry Christmas (1989), Step By Step (1990), Face The Music (1994). Po vydaní tejto nahrávky ukončili činnosť, no v roku 2008 sa vrátili na scénu a vydali ďalšie dva albumy The Block (2008) a 10 (2013). Okrem toho majú tiež na konte spoločný album s Backstreet Boys s názvom NKOTBSB (2011)..Informácie pochádzajú z webstránky www.digitalspy.com a archívu agentúry SITA.