Nestrácajte čas čítaním zložitých dokumentov! Využite inovatívnu službu vyťažovania údajov z dokumentov

Vyťažovanie dokumentov patrí k inováciám, ktoré by mali byť súčasťou života nielen moderných podnikateľov, ale aj rodín. Ušetrí vám kopu času, ktorý je v dnešnom rýchlom životnom štýle priam vzácnosťou. Ako? Veľmi jednoducho. Vyťažovanie údajov z dokumentov vám umožní uhradiť faktúru bez toho, aby ste ju si ju podrobne preštudovať a zakaždým v nej hľadať dôležité informácie.



Samozrejme, vyťažovanie údajov z elektronických dokumentov je možné využiť pri akomkoľvek dôležitom dokumente, nielen pri faktúrach. Avšak práve s faktúrami sa v bežnom živote stretávame najčastejšie. Medzi najdôležitejšie údaje patrí poskytovateľ, číslo účtu, variabilný symbol, suma a, samozrejme, splatnosť danej faktúry. Sami to určite poznáte – keď sa pri platení faktúry pomýlite čo i len v jednej položke, môžete začať odznova. Nehovoriac o tom, keď sa pomýlite v čísle účtu a nemalú čiastku pošlete na účet niekomu úplne inému. So službou vyťažovania dokumentov sa vám to však už nestane.

Vyťažovanie údajov aj z elektronických dokumentov je novou službou startup-u DOCKitIN



Startup DOCKitIN – archív novej generácie je známy svojimi inovatívnymi riešeniami v oblasti úschovy dôležitých dokumentov. V inováciách nezaostávajú ani po roku svojho pôsobenia a do ich portfólia služieb pribudla i novinka v podobe vyťažovania údajov z elektronických dokumentov. Ako to funguje? Dokumenty, napríklad faktúry, máte nahraté v DOCKitIN konte, ku ktorému máte prístup z akékoľvek zariadenia, na ktorom máte prístup na internet.

Každý dokument obsahuje takzvaný informačný panel, v ktorom nájdete všetky dôležité informácie. To znamená, že pri platení faktúry za elektriku už nemusíte podrobne študovať celú faktúru, ale všetko budete mať na jednom mieste, odkiaľ si to ľahko skopírujete do platobného príkazu.

Ako sa dôležité údaje dostanú do informačného panela?



Za všetkým stoja profesionáli z DOCKitIN, ktorí všetky potrebné informácie pomocou OCR technológie& vyabstrahujú a uložia do už spomínaného informačného panelu. Netreba ale zabúdať na to, že vyťažovanie neslúži len na uľahčenie platieb, ale aj na kategorizáciu a vyhľadávanie všetkých dokumentov. Vďaka tomu sa už vo svojich dokumentoch nebudete strácať.

Vyskúšajte službu zadarmo



Chceli by ste novú službu DOCKitIN vyskúšať? Tím špecialistov vám ponúka hneď dve možnosti. Prvou možnosťou je, že všetky faktúry a iné fyzické dokumenty pošlete poštou alebo kuriérom do DOCKitIN, kde sa už o všetko postarajú odborníci. Druhou variantou je aktivácia balíka Vyťažovanie elektronických dokumentov, kedy si elektronické dokumenty nahráte sami do svojho konta v aplikácii DOCKitIN a jednoducho určíte tie, z ktorých potrebujete vyťažiť údaje. Užívatelia, ktorí sa zaregistrujú do konca marca, majú možnosť vyskúšať si túto službu zadarmo až na piatich stranách elektronických dokumentov. Stačí sa zaregistrovať na stránke DOCKitIN. Pre viac informácií o službe kliknite na https://dockitin.com/cennik/.