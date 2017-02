Nesrovnal: Téma hazardu v Bratislave sa pre mňa nekončí

BRATISLAVA 17. februára (WebNoviny.sk) - Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal zvolá petičný výbor a s jeho členmi bude hovoriť o ďalšom postupe pri obmedzení hazardu v Bratislave. Nesrovnal to povedal na piatkovom mimoriadnom brífingu a reagoval tak na štvrtkové hlasovanie mestského zastupiteľstva, pri ktorom poslanci rozhodli o tom, že približne tristo herní z mesta nezmizne.



Ako uviedol, téma hazardu v Bratislave sa pre neho nekončí. Primátor zároveň poďakoval všetkým obyvateľom, ktorí svojím podpisom v petícii vyjadrili svoj názor na hazard, ľuďom, ktorí sa pričinili o zbieranie podpisov, ako aj poslancom, ktorí hlasovali za návrh nariadenia..



Nesrovnal kritizuje poslancov



Nesrovnal v piatok pripomenul, že už na jar 2015 sa on a starostovia všetkých bratislavských mestských častí zhodli na tom, že situácia s hazardom sa stala neúnosnou a je potrebné ju riešiť. V máji 2015 následne všetci 45 poslanci mestského zastupiteľstva podpísali petíciu a tým podporili myšlienku zákazu hazardu v Bratislave. Hlavné mesto potom odovzdalo na kontrolu všetky podpisy pod petíciou.



"Následne, 26. januára 2017 všetci 39 prítomní poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne odhlasovali požiadavku, aby primátor predložil návrh nariadenia s úplným zákazom hazardu. Jednomyseľne. Odvtedy uplynulo iba 21 dní. Vo štvrtok niektorí poslanci hanebne popreli svoje hlasovanie spred troch týždňov. Zmarili tak najväčšiu bezprecedentnú petíciu, aká kedy v Bratislave bola," povedal na dnešnom brífingu Nesrovnal s tým, že každý môže vidieť, kto hlasoval a nehlasoval za prijatie uznesenia proti hazardu.



Bratislavskí mestskí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 16. februára rozhodli o tom, že približne tristo herní z mesta nezmizne. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze hazardu v Bratislave muselo schváliť zastupiteľstvo dvojtretinovou väčšinou, čo sa však nestalo, za návrh hlasovalo 24 poslancov zo 41 prítomných.



Aby zastupiteľstvo VZN prijalo, chýbal jeden hlas poslanca. Poslanci tak nevyhoveli petičnému výboru, ktorý v petícii pre zrušenie hazardu v Bratislave vyzbieral 136 139 podpisov Bratislavčanov na 8018 hárkoch. Všetky podpisy na hárkoch z odovzdanej petície proti hazardu v hlavnom meste SR Bratislave skontrolovali, platných je 98 118.



Podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré predložili poslancom, hrozilo, že na celom území Bratislavy - v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod a služby, pre kultúru a na verejnú zábavu, by nemohli byť herne. Tie nemali ostať ani v bytových domoch.



Zastupiteľstvo vo štvrtok počas rokovania zároveň neschválilo možnosť, aby VZN rozdelili na štyri časti, o každej by poslanci hlasovali zvlášť. Prvou kategóriou boli hotely, motely, penzióny, druhou obchod a služby, v tretej boli kultúra a verejná zábava, posledná kategória boli bytové domy.