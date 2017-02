Nesrovnal nevzdáva boj, chce zákazať hazard v Bratislave

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal chce, aby bratislavskí mestskí poslanci opätovne rokovali a hlasovali o návrhu všeobecne záväzného nariadenia....

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) - Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal chce, aby bratislavskí mestskí poslanci opätovne rokovali a hlasovali o návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze hazardu na území hlavného mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Povedal to na dnešnom brífingu s tým, že v tejto súvislosti zvolá petičný výbor a s jeho členmi bude hovoriť o ďalšom postupe.



Zároveň dodal, že skupina sedemnástich poslancov dvakrát poprela svoje vlastné vyhlásenia, poprela svoj podpis pod petíciou a poprela svoje hlasovanie z 26. januára, keď ho títo poslanci zaviazali predložiť do zastupiteľstva návrh VZN, ktorý mal obsahovať zákaz hazardu tak, ako ho chcela petícia..



Poslanci chcú diskutovať



V stanovisku skupiny bratislavských mestských poslancov, ktorí za návrh VZN o plošnom zákaze hazardu v Bratislave nezahlasovali, sa uvádza, že poslanci namiesto úplného zákazu hazardu v meste chcú presadiť jeho prísnu reguláciu. Stanovisko agentúre SITA poskytla Lenka Bartová z Klubu pre Bratislavu. Poslanci zároveň dávajú verejný prísľub, že ak sa regulácia ukáže ako neúčinná, sú ochotní o plošnom zákaze hlasovať na budúci rok. Plánujú preto zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, kde návrh VZN predložia opäť, avšak tak, aby umožnil prísnu reguláciu hazardu.



"Chceme, aby zo sídlisk a z obytných štvrtí zmizli herne, ktoré ľuďom prekážajú. Zároveň si uvedomujeme, že hazard nezmizne jednoduchým zákazom, ako sa snažia presviedčať niektorí aktivisti a politici, ktorí si na jednoduchých, čierno-bielych riešeniach robia volebnú kampaň. Preto presadzujeme prísnu reguláciu hazardu, podobnú tomu, aká je v iných veľkých mestách - vo Viedni či v Budapešti, kde tiež zostali zachované napríklad kasína v hoteloch," uvádzajú poslanci vo svojom vyhlásení. Poslanci, ktorí za plošnú prohibíciu nehlasovali, pretože sa obávajú jej negatívnych dopadov, rozmachu nelegálnych herní, spojených s ďalšou kriminalitou, sú presvedčení, že zastupiteľstvo sa môže dohodnúť na dobrom riešení.



"V posledných dňoch nás rôzni aktivisti, ktorí nie sú schopní vnímať inú pravdu ako svoju, očierňujú v médiách a na sociálnych sieťach, vyhrážajú sa nám. Pritom práve my sme tí, ktorí sú pripravení rokovať, diskutovať, sme otvorení podnetom. Nie sme spokojní s tým, že nám primátor Ivo Nesrovnal znemožnil hlasovať o regulácii, ktorú sme chceli prijať, a tým potopil celú petíciu 98-tisíc občanov," píše sa ďalej v stanovisku. Poslanci sú pripravení rokovať aj o ďalších podmienkach a zároveň zdôrazňujú, že ak by primátor so skupinou poslancov nezmaril priebeh hlasovania na poslednom zastupiteľstve, čím znemožnil hlasovať o regulácii a postavil ich pred jedinú voľbu - plošný zákaz alebo nič - bolo by už VZN o regulácii hazardu v Bratislave platné a účinné.



Chýbal jeden hlas poslanca



Bratislavskí mestskí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 16. februára rozhodli o tom, že približne tristo herní z mesta nezmizne. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze hazardu v Bratislave muselo schváliť zastupiteľstvo dvojtretinovou väčšinou, čo sa však nestalo, za návrh hlasovalo 24 poslancov zo 41 prítomných. Aby zastupiteľstvo VZN prijalo, chýbal jeden hlas poslanca. Poslanci tak nevyhoveli petičnému výboru, ktorý v petícii pre zrušenie hazardu v Bratislave vyzbieral 136 139 podpisov Bratislavčanov na 8 018 hárkoch.



Všetky podpisy na hárkoch z odovzdanej petície proti hazardu v hlavnom meste SR Bratislave skontrolovali, platných je 98 118. Podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré predložili poslancom, hrozilo, že na celom území Bratislavy - v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod a služby, pre kultúru a na verejnú zábavu, by nemohli byť herne. Tie nemali ostať ani v bytových domoch. Zastupiteľstvo vo štvrtok počas rokovania zároveň neschválilo možnosť, aby VZN rozdelili na štyri časti, o každej by poslanci hlasovali zvlášť. Prvou kategóriou boli hotely, motely, penzióny, druhou obchod a služby, v tretej boli kultúra a verejná zábava, posledná kategória boli bytové domy.