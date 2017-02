Neprítomnosť Fica na jeho odvolávaní je podľa SaS zbabelosť

BRATISLAVA 10. Februára (WebNoviny.sk) – Rozhodnutie predsedu vlády Roberta Fica nezúčastniť sa na parlamentnej schôdzi k návrhu na jeho odvolanie je čistá zbabelosť. Myslia si to predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS). Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa strany Katarína Svrčeková, liberáli sa nazdávajú, že premiér, ktorý dlhodobo spôsobuje chaos v cenách energií, nemá ani toľko slušnosti a úcty k občanom, aby svojej kroky obhajoval na parlamentnej pôde.



"Ten, kto na Slovensku určoval, ako majú vyzerať ceny energií pre domácnosti a firmy, kto má na nich strácať a ktorí Smeru blízki podnikatelia na nich získavať, nebol v konečnom dôsledku odstúpivší predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík, bol ním predseda vlády Robert Fico. Slovensko má tak už desať rokov regulačný systém, v ktorom sa premietajú predovšetkým politické priority strany Smer-SD," tvrdia predstavitelia SaS..







Oprávnené náklady, primeraný zisk, spravodlivé ceny, transparentnosť sa stali podľa nich neznámym pojmom a ÚRSO pod politickým vedením Roberta Fica kritizovanou inštitúciou domácimi podnikateľmi ale aj Európskou úniou.



"Premiér odmieta prísť medzi opozičných poslancov, napriek tomu, že aj jeho koaličný partner, predseda SNS Andrej Danko, tvrdí, že slovenskej energetike hrozí absolútny kolaps. Za ten nesie plnú zodpovednosť práve Robert Fico. Dnes, aby nemusel čeliť kritike a vysvetľovať, ako sa mieni hroziacemu ohňu vyhnúť, sa konfrontácii radšej vyhne. Je to veľmi zbabelé. Vyzývame občanov, ktorí sa stali obeťami asociálnej politiky Roberta Fica a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, aby nám zasielali faktúry a pomohli nám tým v spravodlivom zápase," uzatvárajú predseda SaS Richard Sulík a poslanci Jana Kiššová a Karol Galek.







Opoziční poslanci zo SaS a OĽaNO sa pokúsia druhýkrát odvolať premiéra Roberta Fica z funkcie. Od štvrtka 9. februára zbierajú potrebných 30 podpisov na zvolanie schôdze. Po ich predložení je predseda parlamentu Andrej Danko povinný zvolať schôdzu do siedmich dní. Fico má podľa podpredsedníčky SaS Jany Kiššovej plnú politickú zodpovednosť za neprimerane vysoké ceny energií.



Premiér v reakcii na aktivitu opozície potvrdil, že ani on, ani jeho stranícki kolegovia sa na mimoriadnej schôdzi parlamentu nezúčastnia. "Už vopred avizujem, že sa na tomto divadle ja ani moji kolegovia nezúčastníme a budeme sa venovať práci pre ľudí," vyhlásil Fico.



"Je o mne všeobecne známe, že ako predseda vlády dlhodobo strážim stabilné ceny energií, čo som potvrdil aj razantnými krokmi, ktorými som napravil chyby regulačného úradu. Je naozaj amorálne, že návrh na moje odvolanie podávajú aj ľudia, ktorí sú zodpovední za zdražovanie cien energií za Radičovej vlády," uzavrel premiér.