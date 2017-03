Nepremárnime historickú šancu zrušiť Mečiarove amnestie, píše Kiska do parlamentu

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Slovensko stojí pred historickou šancou zrušiť nemorálne Mečiarove amnestie. Vyhlásil to v pondelok po stretnutí s renomovanými odborníkmi z justície prezident Andrej Kiska. .



Kiska píše Dankovi .



Prezident na brífingu po rokovaní s osobnosťami uviedol, že posiela list predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi a lídrom štandardných politických strán, aby nepremárnili historickú šancu.





Podľa hlavy štátu treba vytvoriť dostatočný časový priestor na rokovanie o tejto otázke. Nepokladá za správne, aby sa o legislatívnych zmenách v tomto smere rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Nech prebehne diskusia, snažme sa o porozumenie a vytvorme priestor na argumentovanie, vyzval prezident.



Kiska pripomenul, že je tu názor drvivej časti občanov, aby boli amnestie zrušené a panuje v tejto otázke zhoda medzi koalíciou a opozíciou. Kiska po rokovaní osobnostiam poďakoval za ich zásadný postoj, ktorý bol podľa neho jedným z kľúčových momentov, že šanca na zrušenie amnestií tu je.



Koalícia navrhuje meniť ústavu



Otázka zrušenia Mečiarových amnestií začala opäť rezonovať minulý rok po pohrebe prezidenta Michala Kováča. Spolupracovník exprezidenta Kováča Pavol Demeš vtedy vyhlásil, že zrušiť nemorálne amnestie Vladimíra Mečiara by sa malo stať štátnou prioritou.





Za zrušenie Mečiarových amnestií prijatím ústavného zákona sa vyslovilo Práve ich zrušenie by malo umožniť došetriť prípad zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny z 31. augusta 1995.



Politici o zrušení amnestií hovoria už roky, zatiaľ sa nenašlo právne priechodné riešenie. Koalícia minulý týždeň predstavila svoj návrh na zrušenie Mečiarových amnestií.





Navrhujú novelizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň chcú dať kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestie, ak takéto rozhodnutie parlament prijme.



Potom, ako by táto novela nadobudla účinnosť, tak bude môcť podľa návrhu koalície parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosť prezidenta Michala Kováča. Predseda parlamentu Andrej Danko chce v parlamente hľadať podporu pre takéto riešenie.



