Nepredstaviteľné, magická noc na Camp Nou, zázrak a historické fiasko, píšu médiá o postupe FC Barcelona



Ohlasy médií na stredajšie víťazstvo futbalistov FC Barcelona nad hráčmi Paríža Saint-Germain 6:1 v odvete osemfinále Ligy majstrov, ktoré posunulo španielsky tím do štvrťfinále napriek prehre 0:4 v prvom meraní síl vo Francúzsku.



Mundo Deportivo (Šp.): "Hrdinovia. Po skvelom začiatku Cavani schladil prítomných, no Neymar a Sergi Roberto dokázali nemožné - tri góly za osem minút.".



Sport (Šp.): "Ste legendy. Tento comeback vošiel do dejín futbalu."



AS (Šp.): "Rozhodca Deniz Aytekin odpustil dve penalty Javierovi Mascheranovi, jednu vymyslenú zase doprial Luisovi Suárezovi. Strach premohol Parížanov aj rozhodcu."





LÉquipe (Fr.): "Nepredstaviteľné." Pozn.: LÉquipe naposledy použil tento titulok v roku 1993 po prehre domácich Francúzov s Bulharmi (1:2) v kvalifikácii o postup na MS 1994.



Le Figaro (Fr.): "Historické fiasko, Paríž všetko spackal."





France Football (Fr.): "Sen Parížanov odletel. Obrovská hanba zostane v ich mysliach dlhý čas."



Corriere dello Sport (Tal.): "Epika Barcelony - futbal ako poézia."



BBC (V. Brit.): "Barcelona so zápisom do histórie Ligy majstrov - ako prvá dokázala zmazať manko 0:4 z úvodného stretnutia a cez Paríž Saint-Germain prenikla do desiateho štvrťfinále počas ostatných desiatich sezón."



Kicker (Nem.): "Barcelonský zázrak a magická noc na Camp Nou."



iDNES.cz (ČR): "Futbalový zázrak Barcelony. Parížu strelila šesť gólov a postúpila."