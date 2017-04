Nepočujúci Miss a Mister – súťaž krásy opäť v Bratislave

Bratislava, 24.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Tento rok už o nejaký mesiac sa bude opäť konať súťaž krásy medzi nepočujúcimi. Dňa 3. júna 2017 sa totiž uskutočnia 7. narodeniny Deafclubu v Bratislave, kde sa budú konať rôzne športové aktivity pre nepočujúcich, pričom večer o 20:00 hod. sa začne známa a obľúbená súťaž Miss a Mister nepočujúci.Podujatie organizuje Deafclub, komunitný internetový portál pre nepočujúcich, nedoslýchavých a aj pre počujúcich. Deafclub vznikol v júni 2010 a je určený užívateľom vo veku od 15 do 90 rokov. Portál prináša každý týždeň nové fotografie z celej SR a ČR. Cieľom založenia tohto klubu je hlavne zlepšenie života nepočujúcich a nedoslýchavých, poskytovanie výbornej zábavy, programu a stretávanie sa s priateľmi. .Súťaž Miss a Mister sa uskutoční po dlhšej trojročnej prestávke. Naposledy v roku 2013 vyhrala Lýdia Svobodová, ktorá sa dokonca stala aj najkrajšou nepočujúcou ženou sveta. Tento rok súťaž prebehne v Bratislave v Kultúrnom dome Dúbravka (Saratovská 2/a). Dostanete sa tam autobusom číslo 83 (výstupná zastávka: Alexyho).Hlavným moderátorom večera bude významná spoločenská a jazykovedná osobnosť, Roman Vojtechovský, ktorý je členom komunity Nepočujúcich a divákov bude sprevádzať po celý spoločenský večer v slovenskom posunkovom jazyku, ktorý je prirodzeným jazykom nepočujúcich.Súťaže Miss a Mister sa zúčastní hneď niekoľko mladých žien a mužov vo veku od 16 do 35 rokov, ktorí musia byť slobodní, bezdetní, nepočujúci či nedoslýchaví a majú občianstvo SR a preukaz ZŤP. Víťazi Miss a Mister sa potom spoločne zúčastnia ďalšej súťaže – podujatia Miss Deaf World v Prahe v júli 2018.Program na 3. júna 2017 je už jasný. V ranných hodinách sa uskutočnia športové aktivity a slávnostný večer vypukne presne o 20:00 hod. Večer bude mať niekoľko promenád, vystúpení a hlasovaní v istých kategóriách. Môžete sa tešiť na špeciálnych hostí, ktorými sú: Hulusi Bati, Petronela Petrovičová, Sabína Dvulitová a ďalší. Zábava potrvá až do skorých ranných hodín.Organizátori podujatia vás všetkých preto ešte raz srdečne pozývajú na Nepočujúci Miss a Mister do Bratislavy dňa 3. júna 2017. Viac informácií nájdete na stránke www.deafclub.eu/miss2017