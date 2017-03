Neplnenie ozdravného plánu by malo viesť k nútenej správe na VšZP, tvrdí OĽaNO -NOVA

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - Utorkový pokyn premiéra Roberta Fica šéfovi Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslavovi Kočanovi, aby ozdravný plán poisťovne vzal späť, by mal viesť k tomu, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pristúpi k nariadeniu nútenej správy na VšZP. Na tlačovej besede to uviedol podpredseda dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne za stranu OĽaNO-NOVA Marcel Klimek. Ako zdôraznil, zdravotná poisťovňa je totiž povinná plniť ozdravný plán, ktorý schválil ÚDZS a ak poisťovňa tento plán neplní, úrad by mal na ňu zo zákona uvaliť nútenú správu.



"Ozdravný plán je zlý, nikdy by som za takýto ozdravný plán nehlasoval,“ tvrdí Klimek. Ozdravný plán podľa neho poisťovňa schválila v polovici decembra minulého roka a o týždeň neskôr tento plán schválil aj ÚDZS. Podpredseda dozornej rady VšZP upozornil na to, že VšZP má uzatvorené mnohé nevýhodné, resp. menej výhodné zmluvy v porovnaní s inými zdravotnými poisťovňami. .



Matovič vyzval premiéra, aby nehral divadlo



Líder OĽaNO Igor Matovič vyzval premiéra Fica, aby nehral pred občanmi divadlo telefonovaním so šéfom VšZP, neklamal verejnosť a namiesto toho sa so šéfom VšZP aspoň raz osobne stretol. "Tento človek mu potom povie, že sekera, ktorú Všeobecná zdravotná poisťovňa má tento rok urobiť, je 260 miliónov a všetky výdavky na sekretárky, autá a ostatných zamestnancov, na všetky nájmy a energie, ktoré Všeobecná zdravotná poisťovňa za rok má, sú 80 miliónov,“ upozornil Matovič.





Predsedu vlády Matovič vyzval, aby ďalší ozdravný plán VšZP nebol na úkor pacientov. "Minister Drucker prišiel s plánom, na ktorý pri ozdravovaní zdravotníctva majú doplatiť slepí, cukrovkári, ľudia so žltačkou a ľudia, ktorí nezadržia moč a stolicu,“ povedal Matovič. Celý tento ozdravný plán VšZP Fico podľa neho hodil do koša. "Právom sa pýtame, kto bude teraz ďalšou obeťou, ktoré budú doplácať na šetrenie,“ uviedol. Podľa Matoviča má VšZP radšej zvýšiť svoju efektívnosť a inšpirovať sa pri tom zmluvami, ktoré majú uzatvorené konkurenčné súkromné poisťovne.



Premiér Fico ozdravný plán nepodporí



Premiér Robert Fico nepodporí ozdravný plán Všeobecnej zdravotnej poisťovne v jeho súčasnej podobe. Povedal to v utorok v telefonickom rozhovore s generálnym riaditeľom VšZP Miroslavom Kočanom, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke. Premiér šéfa poisťovne požiadal, aby "nezmyselný ozdravný plán" stiahol.



"Ak máte na niekom šetriť, tak šetrite na svojich ľuďoch, sekretárkach, autách, na budovách, ale nebudete šetriť na starých ľuďoch s nejakými plienkami," povedal Kočanovi Fico s tým, že v takejto podobe ozdravný plán "nikdy nepodporí". Premiér nesúhlasí s tým, aby prijímané opatrenia išli proti pacientovi. "Neprejde vám šedý zákal, neprejde vám hepatitída ani žiadne plienky. Nič také by som nemohol odsúhlasiť," vyhlásil Fico. Zdôraznil, že bude robiť všetko pre to, aby mal minister zdravotníctva Tomáš Drucker dosť peňazí a vedel situáciu riešiť.



Kočana podľa jeho slov mrzí, že návrh ozdravného plánu, ktorý predložila VšZP ministerstvu zdravotníctva, sa stal mediálnou témou. "Nabudúce to určite urobíme inak," zdôraznil. Fico ho v tejto súvislosti na záver požiadal, aby ďalšie návrhy predložil najprv jemu a poradil sa s ním.