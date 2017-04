Nepálski záchranári objavili v Himalájach Taiwanca, ktorý bol nezvestný 47 dní

KÁTHMANDU 26. apríla (WebNoviny.sk) - Nepálski záchranári objavili v pohorí Himaláje mladého Taiwanca, ktorý bol nezvestný 47 dní. Následne ho previezli do nemocnice. Pomôcť však už nedokázali jeho priateľke, ktorá zahynula tri dni predtým, ako muža našli, informovala agentúra AP.



Jeden zo záchranárov uviedol, že 21-ročného Taiwanca našli na úpätí vodopádu a následne vrtuľníkom previezli do nemocnice v metropole Káthmandu. Do hlavného mesta zároveň letecky previezli aj telo jeho 19-ročnej priateľky..



Taiwanec podľa ošetrujúceho lekára neutrpel nijaké vážnejšie zranenia, bol len značne podvyživený a vyčerpaný, pričom nohy mal pokryté larvami a vo vlasoch mal vši. Navzdory tomu je však jeho celkový zdravotný stav dobrý. Lekár dodal, že muž v horách zrejme prežil vďaka vode a soli, ktoré konzumoval väčšinu času.



Dvojica Taiwancov putovala po turistickom chodníku v horskom pásme Ganeš Himál, ešte v marci však uviazla v snehovej fujavici a následne zišla z cesty a stratila sa.



