NeoVízia získala svetový certifikát Centrum Excelentnosti



Bratislavská NeoVízia sa tak stala prvou slovenskou očnou klinikou, ktorá aj podľa prísnych oficiálnych kritérií udáva technologický trend v očnom lekárstve. Očná klinika NeoVízia prináša neustále inovácie a udáva trend. Vykonáva všetky svetové chirurgické postupy. Neustále investuje do nových technológií a jej lekári pracujú podľa najprísnejších svetových postupov.



To je v skratke obsah podmienok, ktoré musí klinika dlhodobo garantovať, aby získala svetovo uznávanú známku kvality. Súkromná očná klinika v bratislavskej Petržalke získala ako prvé slovenské pracovisko certifikát kvality Centrum of Excellence od spoločnosti Alcon, najväčšieho svetového výrobcu technológií v očnej chirurgii. .



NON STOP INOVÁCIE. Podmienky udelenia certifikátu sú pre kliniku všade na svete rovnaké. Oční chirurgovia sa musia špecializovať na celé spektrum očných chirurgických zákrokov a zároveň vykonávať všetky dostupné svetové operačné postupy. Certifikát je pre pacienta zárukou, že klinika má dlhoročné skúsenosti s operáciami sivého zákalu a s laserovými aj vnútroočnými operáciami dioptrií. Neustále investuje do najnovších inovácií a technologického vybavenia a patrí k európskej špičke v laserových a vnútroočných zákrokoch.



ŠPIČKOVÉ VYBAVENIE. Tím primára MUDr. Radovana Piovarčiho má k dispozícii najmodernejšie kompletné vybavenie, ku ktorému nemajú prístup ani všetci oční chirurgovia na západných súkromných očných klinikách. V "štvorke" unikátnej operačnej výbavy má svoje miesto femtosekundový laser LenSx, ktorý počas operácie nahrádza skalpel a ostré nástroje. Navigačný robot Verion, ktorý je prepojený na laser, zabezpečuje precíznu implantáciu vnútroočných šošoviek. Operačný prístroj Constellation a rady mikroskopov LuXOr Q-VUE LX3 zákrok spresňujú.



PRÍSTUP K SVETOVÝM NOVINKÁM. Spoločnosť Alcon ako renomovaný svetový výrobca vnútroočných šošoviek podmieňuje udelenie certifikátu aj používaním výlučne vysoko kvalitných prémiových vnútroočných šošoviek vrátane najkvalitnejších súčasných modelov multifokálnych Restor a trifokálnych PanOptix šošoviek.



Uznávané ocenenie zároveň garantuje očným lekárom NeoVízie prednostný prístup k novým produktom a technológiám, informáciám o aktuálnych novinkách a prednostnú účasť na národných aj medzinárodných odborných podujatiach a kongresoch.



ČO CERTIFIKÁT ZARUČÍ. "Certifikácia kvality je pre pacienta znakom, že sa konkrétne zdravotnícke zariadenie usiluje o zvyšovanie kvality a bezpečnosti pacientov. Certifikácia potvrdzuje, že dané zdravotnícke zariadenie uplatňuje postupy, ktoré vedú k neustálemu zvyšovaniu kvality," prezrádza riaditeľ Očnej kliniky NeoVízia Petr Kocian.



"Len vtedy, keď sa stretnú správne nastavené ciele, úprimná snaha o dosiahnutie kvality a excelentnosti, vysoké znalosti, dlhodobé skúsenosti a schopnosti viesť organizáciu k úspechu, môžete dosiahnuť výborné výsledky. Som pyšný na to, že v NeoVízii sa nám toto darí. Špičkové prístrojové vybavenie samé o sebe nie je zárukou kvalitnej starostlivosti. Až v rukách odborníkov sa prístroje stávajú nástrojom na dosahovanie špičkovej kvality. Zdravotnícky tím však musí okrem odbornosti dodržiavať tiež etické princípy a k práci pristupovať s pokorou. S prístrojovým vybavením je to ako s podnikaním. Dobrým podnikateľom sa nestanete tým, že si kúpite Mercedes."







Pre očnú kliniku NeoVízia je to už druhý prestížny certifikát kvality. V roku 2013 získala ISO 9001, nezávislý certifikát kvality vypracovaný a vytvorený viac než 3500 odbornými spolupracovníkmi švajčiarskej Medzinárodnej agentúry pre štandardizáciu získala klinika v oblasti "Poskytovanie ambulantnej diagnostickej a liečebnej starostlivosti v oblasti oftalmológie so špecializáciou na očnú mikrochirurgiu vrátane refrakčnej, kataraktovej a vitroretinálnej chirurgie."



"Oba certifikáty sú pre nás potvrdením toho, že dôslednosť, s akou sa venujeme svojej práci, má zmysel. Utvrdzujú nás v tom, že sme vykročili správnou cestou najvyššej možnej kvality poskytovanej v očnom lekárstve. Motivujú nás k ďalšiemu napredovaniu a k tomu, aby sme aj naďalej prinášali našim pacientom zdravotnú starostlivosť na najvyššej svetovej odbornej, technologickej a ľudskej úrovni," dodáva riaditeľ NeoVízie P. Kocian.