Nemorálna politika v novom obale, opozícia kritizuje Trumpov dekrét

Opoziční demokrati v americkom Kongrese v pondelok odsúdili prepracované nariadenie prezidenta Donalda Trumpa, dočasne zastavujúce prijímanie....

WASHINGTON 6. marca (WebNoviny.sk) - Opoziční demokrati v americkom Kongrese v pondelok odsúdili prepracované nariadenie prezidenta Donalda Trumpa, dočasne zastavujúce prijímanie utečencov do USA a dočasne zakazujúce aj vstup občanov zo šiestich prevažne moslimských krajín. Demokrati označili dekrét, ktorý začne platiť 16. marca, za protizákonný a neúčinný.



Chuck Schumer ako líder ľavicovo orientovanej, demokratickej menšiny v Senáte vyhlásil, že nové opatrenia prinesú "rovnaký nárast žalôb na súdoch" ako Trumpov pôvodný cestovný dekrét z 27. januára, ktorý nakoniec zablokoval federálny sudca..





Američania sa boja o svoje bezpečie



"Zmiernený zákaz je stále len zákaz," povedal Schumer. "Napriek zmenám urobeným administratívou budeme vďaka tomuto riskantnému výkonnému nariadeniu menej v bezpečí, nie viac. Je podlé a neamerické," dodal.



Nový výnos vyraďuje Irak zo zoznamu teraz už šiestich krajín, ktorých občanom nemožno 90 dní vydať nové americké vstupné víza. V prepracovanom výnose sa tiež na 120 dní zastavuje americký utečenecký program, teda zastavuje sa príchod nových utečencov - vrátane sýrskych, už pre nich neplatí zákaz prijímania na neurčitý čas, ako sa to uvádzalo v pôvodnom výnose.



Ochrana amerického ľudu si vyžaduje viac



Nancy Pelosiová ako líderka demokratickej menšiny v dolnej komore Kongresu, Snemovni reprezentantov, zosmiešnila Trumpovo "nebezpečné a nekompetentné konanie". A obvinila Biely dom z vymýšľania "postfaktuálneho odôvodňovania svojho neskrývane predpojatého a neústavného zákazu moslimov i utečencov".



Pelosiová vyhlásila, že prepracované nariadenie je "nemorálna" politika "v novom obale".



"Je to ten istý zákaz, vydaný s tým istým zámerom, poháňaný tou istou nebezpečnou diskrimináciou, ktorá oslabuje našu schopnosť bojovať proti terorizmu," povedala Pelosiová. "Ochrana amerického ľudu od nás vyžaduje, aby sme boli silní a múdri, nie bezohľadní a splašení," dodala demokratka.