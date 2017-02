Nemocnica v Nitre nemusí odkladať operácie, prijala lekárov

NITRA 7. februára (WebNoviny.sk) - Fakultná nemocnica v Nitre už nemusí odkladať operácie pre nedostatok anestéziológov. K 1. marcu bude mať Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny o šesť lekárov viac. Dnes ich tu pracuje 22, z toho je 12 atestovaných.



"Budúci rok, keď bude viac ako 14 nových atestovaných lekárov a celkový počet bude 30, dostali by sme sa k štandardnému počtu zamestnancov Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktorý Fakultná nemocnica Nitra potrebuje na fungovanie," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková..



Ako ďalej dodala, nemocnica síce momentálne nie je v stave, že by potrebovala operácie odkladať, no jej chirurgický potenciál je väčší, ako vie momentálne poskytnúť na operačných sálach. Od 1. marca bude v nitrianskej nemocnici pracovať o 11 lekárov viac. Šesť z toho bude na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, dvoch prijali na kardiológiu a po jednom lekárovi na gynekológiu, ústav psychológie a chirurgiu. Lekárov je však stále málo.



"Nitra stále hľadá nových lekárov, ako je uvedené na webe nemocnice," uviedla Timková. Podľa oznamu na svojej internetovej stránke prijme nemocnica do pracovného pomeru lekárov na Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny, Kliniku ORL, Neurochirurgickú kliniku a Kardiologickú kliniku. Hľadá aj stomatochirurga, aby mohla zachovať stomatochirurgické oddelenie. To od februára nefunguje, pretože primár oddelenia odišiel do dôchodku. "Vzniknutý stav je momentálne v štádiu riešenia," povedala Timková.