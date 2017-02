Nemecko zmenilo odhady, prílev migrantov do krajiny porastie

BERLÍN 25. februára (WebNoviny.sk) - Celkový počet migrantov v Nemecku dosiahne podľa očakávania každý rok hranicu 200.000, a to v najbližších rokoch. Uvádza sa to v sobotu zverejnenej správe v nemeckom denníku Die Welt.



Denník citoval aktualizované odhady Spolkového štatistického úradu. Po dvoch rokoch masívnej migrácie do Nemecka, spôsobenej konfliktami na Blízkom východe a v iných častiach sveta, boli nemecké úrady nútené prepracovať svoje odhady obyvateľstva. Štatistický úrad má svoje závery predstaviť verejnosti v utorok 28. februára..



Posledný odhad populácie bol urobený v apríli 2015, keď štatistici predpovedali, že v priebehu rokov 2014-2015 príde do Nemecka milión ľudí, potom celková migrácia mierne klesne a následne začne od roku 2021 znova stúpať. Utečenecká kríza z posledných dvoch rokov však tieto štatistické údaje zmietla zo stola.



Vyústilo to do záveru, že počet obyvateľov v Nemecku bol na konci roka 2016 vôbec najvyšší v histórii, konkrétne okolo 82,8 milióna ľudí, ako uvádzali údaje zverejnené na konci januára. Keby nebolo nedávneho prílevu utečencov a migrantov do krajiny, počet obyvateľov Nemecka by klesal.