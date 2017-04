Nemecko reprezentoval dvestokrát. Düsseldorfská legenda Kreutzer končí

BERLÍN 16. apríla (WebNoviny.sk) - Všetko nasvedčuje tomu, že düsseldorfská aj nemecká legenda Daniel Kreutzer nadobro skončí s hokejom. Rodák z metropoly spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a dlhoročný útočník miestneho tímu Eislauf-Gemeinschaft (DEG) utrpel vlani 2. októbra komplikované zranenie ramena a musel podstúpiť operáciu.



Napriek bolestiam v závere ročníka ešte pomohol svojmu tímu, ale na vážny hokej to už uňho v ďalšej sezóne nevyzerá. Ak nebude pokračovať na ľade, naďalej s ním rátajú v štruktúrach klubu. "A, samozrejme, Danielovi nachystáme dôstojnú rozlúčku. Tá už je naplánovaná, jej presný termín ešte nie. V lete to nemá význam, ale snáď počas prestávky vyhradenej olympijským hrám nájdeme dátum," predznamenal generálny riaditeľ klubu Stefan Adam podľa webu rp-online.de..





Tridsaťsedemročný krídelník Kreutzer absolvoval v najvyššej domácej súťaži DEL až 1066 stretnutí so ziskom rekordných 796 bodov (349+643). Nemecko reprezentoval dvestokrát so ziskom 87 bodov (36+51). Štartoval na ZOH aj MS, kde bol aj jeho najväčší úspech 4. miesto na domácom svetovom šampionáte 2010. Patrí do silnej generácie nemeckých hráčov okolo Marca Sturma, Jochena Hechta, Mirka Lüdemanna, Jana Bendu či Klausa Kathana.