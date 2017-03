Nemecko má nového prezidenta, Frank-Walter Steinmeier sa ujal funkcie

Vytvor diskusiu......

Tip:

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Hlasovanie o zrušení Mečiarových amnestií by sa malo odložiť aspoň o mesiac, aby o spôsobe...BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Téma zrušenia Mečiarových amnestií by nemala byť v žiadnom prípade politicky zneužívaná, ale...BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Zakomponovanie Ústavného súdu SR do procesu zrušenia Mečiarových amnestií bola podmienka,...Hľadaj v článkoch na Spravy.pozri.sk