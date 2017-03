Nemecko chcelo v roku 2015 uzavrieť hranice, no neurobilo to

Nemecko ešte v septembri 2015 plánovalo uzavretie svojich hraníc s Rakúskom a odvracanie azylantov, čo mohlo dramaticky zmeniť priebeh utečeneckej....

BERLÍN 6. marca (WebNoviny.sk) - Nemecko ešte v septembri 2015 plánovalo uzavretie svojich hraníc s Rakúskom a odvracanie azylantov, čo mohlo dramaticky zmeniť priebeh utečeneckej krízy v Európe, ktorá v tom čase vrcholila. Informovali o tom dnes nemecké noviny Welt am Sonntag.



Na hranice mali ísť tisíce policajtov .



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a jej ministri sa podľa správy 12. septembra uvedeného roka dohodli, že vyšlú tisíce policajtov na hranice, aby posielali späť migrantov, ktorí nemali dokumenty oprávňujúce na vstup do Nemecka, a to "aj v prípade žiadostí o azyl".



Realizáciu takéhoto plánu však zastavili niekoľko hodín pred tým, ako by opatrenie nadobudlo 13. septembra 2015 účinnosť - po tom, ako viacerí činitelia na mimoriadnom stretnutí na nemeckom ministerstve vnútra vyjadrili obavy nad uzavretím hraníc, uviedli noviny.



S odvolaním sa na viacerých nemenovaných vysokopostavených predstaviteľov, ktorí boli do záležitosti zainteresovaní, Welt am Sonntag píše, že ministri nechceli prevziať zodpovednosť za rozhodnutie, ktoré by mohlo byť v rozpore s nemeckou a európskou legislatívou. Faktorom bola údajne aj možnosť, že sa objavia nepopulárne zábery policajtov brániacich ženám či deťom vo vstupe. Výsledkom bola zmena nariadenia určeného polícii, ktorá fakticky umožnila všetkým azylantom vstúpiť do krajiny.



Išlo by o ostrý obrat v postoji pre Merkelovú



Nemecké ministerstvo vnútra v reakcii pre agentúru Associated Press (AP) uviedlo, že správu nemôže "ani potvrdiť, ani poprieť".



Ak by Nemecko zmienený plán uskutočnilo, desaťtisíce migrantov smerujúcich na jeseň 2015 na sever do Nemecka by pravdepodobne uviazli niekde na tejto ceste, keď jednotlivé krajiny na tzv. balkánskej trase uzavierali svoje hranice.



Išlo by tiež o ostrý obrat v postoji pre Merkelovú, ktorá len krátko predtým prakticky otvorila nemecké hranice pre migrantov uviaznutých v Maďarsku, pričom sa odvolávala na humanitárne dôvody.



V posledných troch mesiacoch roku 2015 vstúpilo do Nemecka viac než pol milióna ľudí. Odvtedy viedli k výraznému zníženiu počtu prichádzajúcich migrantov a utečencov dohoda EÚ s Tureckom i prísnejšie azylové predpisy.