Nemecká tajná služba sledovala zahraničných novinárov

Nemecká Spolková spravodajská služba (BND) sledovala zahraničných novinárov vrátane tuctu pracovníkov britskej stanice BBC. Podľa nemeckého....

LONDÝN 24. februára (WebNoviny.sk) - Nemecká Spolková spravodajská služba (BND) sledovala zahraničných novinárov vrátane tuctu pracovníkov britskej stanice BBC. Podľa nemeckého týždenníka Der Spiegel sa tieto údajné aktivity zamerané na e-maily, faxy a telefonické rozhovory začali v roku 1999.



Okrem stanice BBC, ktorá o tom v piatok informovala, sa BND zameriavala aj na žurnalistov z medzinárodnej tlačovej agentúry Reuters či amerického denníka The New York Times. "Sme sklamaní týmito tvrdeniami," uviedol hovorca BBC. Viac informácií o tejto kauze hodlá Der Spiegel zverejniť v sobotu..



"Misiou BBC je prinášať presné spravodajstvo a údaje ľuďom celého sveta. Našim novinárom by malo byť umožnené operovať slobodne a bezpečne, za plnej ochrany ich zdrojov. Vyzývame preto všetky vlády, aby rešpektovali slobodu tlače," vyhlásila BBC prostredníctvom svojho hovorcu.



BND na výzvy zo strany tohto britského média ohľadom vysvetlenia kauzy bezprostredne nereagovala. Der Spiegel dopĺňa, že BND monitorovala najmenej 50 liniek medzinárodných novinárov.