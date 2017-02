Nemci nenašli jednoznačné dôkazy o ruských dezinformáciách

BERLÍN 6 februára (WebNoviny.sk) - Nemecké tajné služby nenašli jednoznačné dôkazy o ruskej dezinformačnej kampani namierenej proti spolkovej vláde v Berlíne.



Vyplýva to z informácií denníka Süddeutsche Zeitung, Severonemeckého a Západonemeckého rozhlasu, podľa ktorých je to výsledok takmer ročného skúmania zo strany Spolkovej spravodajskej služby (BND) a Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV)..



Úrad spolkovej kancelárky v Berlíne podľa rovnakých zdrojov nariadil, aby sa vecná podstata podozrení ďalej skúmala, pretože doterajšie poznatky nepredstavujú podľa vlády oslobodenie Moskvy spod podozrení. Predmetná správa konštatuje "konfrontačný kurz" Ruska voči Nemecku od roku 2014 a označuje spravodajstvo ruských médií a ich nemeckých mutácií ako RT Deutsch alebo Sputnik News za "nepriateľské".



Zodpovedných za to vidia autori správy v kremeľskej prezidentskej administratíve, priznávajú však, že hranicu medzi prehnaným, respektíve nepravdivým spravodajstvom a cielenou dezinformáciou je ťažké stanoviť.



V Nemecku jestvujú obavy, že by Rusko mohlo ovplyvniť volebné výsledky v Nemecku podobne ako údajne v USA, a to zverejneným ukoristených tajných dokumentov alebo podporou pravicovo populistických subjektov. Tajné služby krajiny sa preto už dohodli na úzkej spolupráci s kolegami z Francúzska i Holandska, teda dvoma krajinami, v ktorých sa takisto blížia voľby.