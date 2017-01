Nedorost má ťažký otras mozgu, podľa Krikunova to faul nebol

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) - Hokejový Slovan Bratislava prišiel v stredajšom domácom súboji KHL proti Avtomobilistu Jekaterinburg (3:2 po predĺžení) o dvoch stabilných členov kádra.



V záverečnej päťminútovke po ataku Anatolija Golyševa museli útočníka Václava Nedorosta transportovať z ľadu na nosidlách a putoval priamo do nemocnice, tam mu diagnostikovali ťažký otras mozgu. "Stále pociťujem bolesť na hrudi, bolí ma hlava i za krkom, ale to sa pri takomto zranení dalo očakávať. Ide o ťažký otras mozgu, ale našťastie nemám krvácanie do mozgu," povedal Václav Nedorost pre portál cas.sk.



Je pravdepodobné, že si skúsený český útočník v tejto sezóne už nezahrá. Golyšev dostal za nešetrný zákrok trest do konca zápasu. "Náš hráč dostal vyšší trest, ale pozreli sme si záznam a nemal ho dostať, bolo to čisté a rozhodcovia sa pomýlili," povedal o zákroku tréner Avtomobilistu Vladimir Krikunov.



V predĺžení sa po ataku súpera zranil aj obranca Slovana Marek Ďaloga, ktorý má zlomenú ruku a takisto má pravdepodobne po sezóne. "Sú to dôležití hokejisti a budeme ich musieť nahradiť v zostave ďalšími hráčmi," poznamenal kouč Říha po stredajšom zápase.