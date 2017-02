Nedal kôš, aj tak bol najlepší. Detroit si uctil Hamiltona

Richard Rip Hamilton pomohol Detroitu k majstrovskému titulu v roku 2004.AUBURN HILLS 27. februára (WebNoviny.sk) - Dres s číslom tridsaťdva je v basketbalovom Detroite odteraz nedotknuteľný. Pistons sa rozhodli vyradiť ho z kolekcie a uctiť si prínos svojej niekdajšej dlhoročnej opory Richarda "Ripa" Hamiltona nedeľňajšou polčasovou ceremóniou v The Palace of Auburn Hills v rámci stretnutia proti Bostonu.



V súčasnosti 39-ročný bývalý strieľajúci rozohrávač pôsobil v detroitskom tíme deväť sezón a bol dôležitým článkom majstrovského kádra v ročníku 2003/2004. Spoločne s Benom Wallaceom, Rasheedom Wallaceom, Chaunceym Billupsom a Tayshaunom Princeom tvorili zohrané kvinteto vedené koučom Larrym Brownom, na ktorom si vo finále NBA senzačne 1:4 na zápasy vylámali zuby vtedajšie esá Shaquille ONeal, Kobe Bryant, Karl Malone a Gary Payton zoskupené v tíme Los Angeles Lakers. .







Hamilton hral za Pistons naposledy v sezóne 2010/2011, zvyšné dva ročníky kariéry si odkrútil v Chicagu. "Neodišiel som v dobrom. Každý deň, čo som sedel v šatni s dresom Bulls na sebe, som si vravel: Toto nie som ja. Som predsa Piston. Detroit, fanúšikovia, milujem vás. Veľká vďaka," citovala AP trojnásobného účastníka Zápasu hviezd.



Hamilton má na konte 921 stretnutí v základnej časti NBA s priemermi 17,1 bodu, 3,1 doskoku a 3,4 asistencie. V 130 dueloch play-off mal ešte vyšší priemer - 19,8 bodu. Počas kariéry zarobil len na základe zmlúv s klubmi vyše sto miliónov dolárov.



Na palubovkách ho preslávila plastická maska, ktorou si po početných zraneniach nosa chránil tvár. Rodák z Coatesville v Pennsylvánii je jediným hráčom v dejinách ligy, ktorý sa stal najlepším strelcom svojho tímu v zápase, hoci nedal ani jeden kôš z hry. Udialo sa to 6. januára 2005 v súboji Detroitu proti Memphisu Hamilton v ňom síce nepremenil ani jednu z desiatich striel, ale zato všetkých 14 trestných hodov.