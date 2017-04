Nebránil som brankárovi v hre, vravel Krivošík po neuznanom góle Slovákov na 5:5

POPRAD 14. apríla (WebNoviny.sk) - Chýbalo veľmi málo a kvalitná hokejová dráma Slovákov s Fínmi v úvodný deň svetového šampionátu 18-ročných hokejistov v Poprade by vyústila do remízy v riadnom hracom čase.



Rozhodca gól na 5:5 neuznal .



Za stavu 5:4 pre Fínov v 57. min Adam Žiak parádnou strelou trafil do siete za fínskym gólmanom, ibaže hlavný rozhodca po viacerých protichodných verdiktoch a konzultácii na videu napokon gól neuznal. Údajne pre nedovolené bránenie slovenského hráča fínskemu brankárovi. Tým hráčom bol útočník Filip Krivošík.





"Bol som pol metra pred bránkoviskom, snažil som sa cloniť brankárovi, ale nemyslím si, že som ho zasiahol. Nebránil som mu v hre. Počujem prvýkrát že som mu mal trafiť do masky. Teraz je už aj tak zbytočné zamýšľať sa nad tým. Rozhodca rozhodol a Fíni zvíťazili. Bodík by sme si ale zaslúžili," povedal Filip Krivošík v mixzóne pre slovenské médiá.



Krivošík hrá v HPK Hämeenlinna



Práve Krivošík je jedným z ôsmich slovenských mladíkov vo výbere trénera Norberta Javorčíka, ktorí hrávajú v zahraničných kluboch a on konkrétne vo Fínsku v HPK Hämeenlinna.



V úvode svetového šampionátu si zahral hneď proti niekoľkým svojim spoluhráčom z klubu. "Boli tam nejaké podpichovačky, nadávali mi, ale to k tomu patrí. Sme na tom istom hoteli, kričali na mňa, ale nevšímal som si to a sústredil som sa na zápas," skonštatoval Krivošík na adresu Fínov.