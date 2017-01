Neapolu vyhral zápas rozhodca, hneval sa prezident Sampdorie

NEAPOL 8. januára (WebNoviny.sk) - Futbalisti SSC Neapol odvrátili stratu bodov v sobotňajšom zápase 19. kola Serie A so Sampdoriou Janov v dramatickom závere, keď zužitkovali početnú prevahu a súpera zdolali 2:1. Celý čas zotrvali na trávniku Slováci - Marek Hamšík v drese Neapola a Milan Škriniar vo farbách janovského mužstva.



"Partenopei" si v prvom polčase na nerovnom teréne nevedeli prihrať a po pol hodine hry inkasovali po nešťastnom teči Elseida Hysaja, ktorý si dal vlastný gól. "V prvom polčase sme stratili mimomoriadne veľa lôpt. Boli sme pomalí, umožnili sme Sampdorii nás zavrieť, trávnik nedovoľoval naše obvyklé rýchle prihrávky," sumarizoval tréner Neapolčanov Maurizio Sarri pre Sky Sport Italia.



Zápas ovládli domáci až v poslednej tridsaťminútovke duelu po tom, ako musel z ihriska predčasne po druhej žltej karte Matias Silvestre. Bolo to prísne až kontroverzné rozhodnutie, keď zľahka fauloval brankára Pepeho Reinu. "Neapolu vyhral zápas rozhodca. V prvom polčase sme dominovali, aj v druhom sme hrali dobre a potom si vymyslel to divadielko, možno chcel byť slávny. A čo urobil štvrtý rozhodca? Nič. Silvestreho červená karta sfalšovala zápas, rozhodca by mal prevziať zodpovednosť," hneval sa prezident Sampdorie Massimo Ferrero. "Rozhodne to bol faul. Červená karta je správne rozhodnutie. Zaplietol sa mi do cesty, prerušil môj kop," reagoval Reina pre Mediaset Premium.



Body pre Neapol zaistil Tonelli



O vyrovnanie sa zaslúžil v 77. min Manolo Gabbiadini a zisk všetkých troch bodov pre Neapol zabezpečil v piatej minúte nadstaveného času debutant Lorenzo Tonelli. Stredný obranca absolvoval v neapolskom drese premiéru šesť mesiacov po tom, ako prišiel za 10 miliónov eur z Empoli a v piatej minúte nadstaveného času zariadil víťazstvo svojho tímu.



"Je to pre mňa nezabudnuteľný večer a neuveriteľné, že som dal tento gól. Ak ľudia vravia, že sa im splnil detský sen, tak myslia na večery ako tieto. Toto mužstvo je fantastické, veľmi mi pomohlo. Dnes Neapol dokázal, že sa nevzdáva a získali sme, čo sme si zaslúžili," povedal 26-ročný debutant pred televíznymi kamerami.



"Chlapec bol trpezlivý, a takisto aj my, pretože niekedy nemohol trénovať vôbec. V posledných dvoch týždňoch však urobil veľké kroky vpred. Myslel som si, že vzhľadom na okolnosti je správny čas dať mu šancu," povedal na jeho adresu tréner Sarri.



Hamšík verzus Škriniar



Na ihrisku boli viditeľní aj slovenskí hráči. Hamšíkovi síce v prvom polčase absolútne nevychádzali prihrávky, v druhom sa však hlavne jeho zásluhou stali útoky SSC nebezpečnými, jeho centre hľadali i nachádzali spoluhráčov a kapitán sa snažil aj sám zakončovať - predviedol sa aj parádnym volejom.



Na opačnej strane odviedol penzum práce v strede obrany Sampdoria Škriniar. Šiel dôrazne a nekompromisne do osobných súbojov, ktoré zväčša vyhrával a vo vlastnej šestnástke viackrát ratoval hroziace nebezpečenstvo súpera.



Tréner Neapola Sarri k vystúpeniu svojho tímu dodal: "Nehrali sme veľký futbal, ale priniesli sme iné kvality ako statočnosť a rozhodnosť, a tak sme body získali iným spôsobom ako obyčajne. V závere sme riskovali, ku koncu sme mali vpredu štyroch útočníkov, ale zostali sme organizovaní." Sarriho mužstvo je bez prehry v najvyššej súťaži od 29. októbra minulého roka.