Neapolčania podľahli Juventusu, hromžia na dve odpískané penalty

Domáci futbalisti Juventusu Turín zvíťazili 3:1 nad hráčmi SSC Neapol v utorkovom prvom zápase semifinále Talianskeho pohára 20162017 a sú vo výhode....

TURÍN 1. marca (WebNoviny.sk) - Domáci futbalisti Juventusu Turín zvíťazili 3:1 nad hráčmi SSC Neapol v utorkovom prvom zápase semifinále Talianskeho pohára 2016/2017 a sú vo výhode pred odvetou, ktorá sa uskutoční 5. apríla v meste pod Vezuvom.



Neapolčania v základnej zostave aj so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom sa v prvom meraní síl ujali vedenia, v 36. min skóroval José Callejón. Po zmene strán na jeho zásah odpovedali Gonzalo Higuaín a Paulo Dybala, druhý menovaný dvakrát premenil pokutový kop. Hamšík pobudol na trávniku do 57. min. .



Nahnevaný Guintoli



Riaditeľ neapolského klubu Cristiano Giuntoli po stretnutí vyhlásil, čo si myslí o dvoch jedenástkach odpískaných v prospech "starej dámy".



"Myslím si, že by sme mali verejne poďakovať našim chlapcom za výkon v Turíne. Prehrali sme dvoma rozhodnutiami, ktoré neboli diskutabilné, ale hanebné a škodlivé pre celý taliansky futbal. Pred prvou penaltou Dybalu nezaujímala lopta, odkopol si ju ďaleko od seba a snažil sa iba prísť do kontaktu s protihráčom. A pri tej druhej, myslím si, že brankár Reina nefauloval. My sme pokutový kop nekopali, ani keď dvaja Turínčania zrazili nášho hráča k zemi. Rozhodnutia rozhodcu sú hanebné," čertil sa Giuntoli podľa portálu football-italia.net.



"Mali sme dobrý prvý polčas. Dokázali sme rozobrať Juventus a hrali našu hru. Po zmene strán sa duel zmenil pre viaceré incidenty. Výsledok zmenil rozhodca, to je všetko," vyhlásil gólman SSC Pepe Reina pri mikrofóne televíznej stanice Rai Sport.



Allegri sa nechcel vyjadrovať k rozhodcom



Ohľadom situácie, ktorej predchádzal tretí gól Juventusu, Reina dodal: "Ak hráč dostane loptu, je to koniec príbehu? Už sa jej brankár nesmie dotknúť? Čo som mal robiť? Mal som sa vypariť, aby to rozhodca nezapískal ako faul?"



Naopak, turínsky kouč Massimiliano Allegri trval po skončení duelu na tom, že za triumfom "Juve" netreba hľadať iba góly z pokutových kopov. "



V prvom polčase sme mali veľmi zlý systém hry, dopustili sme sa mnohých nepresností v rozohrávke. Po prestávke to už išlo lepšie. Musím pochváliť celé mužstvo, odohralo skvelý druhý polčas a otočilo zápas. Obzvlášť by som chcel vyzdvihnúť Miralema Pjaniča, niekoho, kto sa mimoriadne zlepšil. Nechcem sa vyjadrovať k rozhodcom. Z môjho pohľadu to vyzeralo tak, že penalty mali byť. Myslím si však, že výkon Juventusu by nemal byť znevažovaný iba pre to, že sme kopali dve jedenástky," povedal Allegri.



Semifinále Coppa Italia - prvý zápas:



(hrá sa na odvetu)



Juventus Turín - SSC Neapol 3:1 (0:1)



47. a 69. Dybala (oba z pok. kopu), 64. Higuaín - 36. Callejón



Marek Hamšík (Neapol) hral do 57. min.