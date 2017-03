Naživo: Poslanci rokujú o vládnom návrhu na zrušenie Mečiarových amnestií

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) – Poslanci vo štvrtok rokujú v druhom a treťom čítaní o vládnom návrhu na zrušenie Mečiarových amnestií.V prvom čítaní návrh schválili v utorok po celodennom rokovaní. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) vyhlásila, že keby sa nenašlo 90 hlasov, ktoré sú potrebné na zrušenie amnestií, skončilo by to tragédiou. .Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, podporilo v utorok 112 poslancov a vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky podporilo 108 zákonodarcov.

Návrh koalície

Zasadne poslanecké grémium

Koalícia navrhuje Mečiarove amnestie zrušiť novelizáciou ústavy a rozšírením kompetencie parlamentu o právo ich zrušiť trojpätinovou väčšinou, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov.Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestií, ak takéto rozhodnutie parlament prijme.Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné, alebo nie je. Po tom, ako táto novela nadobudne účinnosť, bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia tak amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosti prezidenta Michala Kováča.V priebehu dňa by malo ešte zasadať poslanecké grémium. To by malo prispieť k dohode na riešení medzi koalíciou a opozíciou.Opozícia má päť pripomienok a žiada, aby ich koalícia do návrhu zahrnula. Prvou pripomienkou je, aby neplatilo premlčanie. „Chceme, aby páchatelia mohli byť za svoje trestné činy aj odsúdení,“ povedal líder OĽaNO Igor Matovič.Tiež žiadajú, aby sa dohodli, kto bude národnú radu zastupovať na ústavnom súde, aby Mečiarov bývalý poslanec, ktorý je dnes ústavným sudcom, nemohol rozhodovať o zrušení Mečiarových amnestií.Okrem toho opoziční poslanci chcú, aby sa zrušenie amnestií týkalo všetkých, ktorí boli spájaní s kauzou Technopol. V tej súvislosti bol napríklad omilostený aj známy podnikateľ Marián Kočner.„Štvrtou pripomienkou je, aby ústavný súd nezačal konať „ex offo“, ale aby sa našlo 30 poslancov, ktorí povedia, že nie je správne zrušiť amnestie a nech vtedy ÚS SR začne riadne konať,“ dodal Matovič. Ako poslednú výhradu spomenul, aby účastníkom konania na ÚS SR bola aj vláda, aj prezident.