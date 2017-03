Navrhovanú zmenu ústavy by sme nemali prijať v chvate. Prezident žiada poslancov, aby zvážili odloženie prerokúvania vládneho návrhu

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Zmena ústavy, ktorú v súvislosti s návrhom na zrušenie Mečiarových amnestií predložila koalícia, je radikálnou zmenou a nemala by sa diať v chvate. Píše prezident Andrej Kiska v liste adresovanom predstaviteľom parlamentu, ktorý agentúre SITA poskytla Kancelárie prezidenta SR.



Andrej Kiska má obavu, aby "nedošlo k systémovým omylom a hoci aj nezamýšľaným chybám, ktoré by mohli zatieniť alebo aj zmariť úsilie zamerané na základný účel navrhovaných zmien, a to zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara z roku 1998". Hlava štátu predstaviteľov parlamentu v liste žiada, aby zvážili odloženie prerokúvania vládneho návrhu na zmenu Ústavy SR. Vytvorí sa tak priestor na diskusiu právnych odborníkov, ústavných autorít, diskusiu v Legislatívnej rade vlády a na ďalších na to určených fórach a bude priestor zohľadniť aj pripomienky a komentáre k návrhu..





Prezidenta teší vývoj názorov



"Verím, že zodpovedne zvážite, o akej historicky aj ústavne významnej veci idete rozhodnúť a poskytnete diskusii pred prijatím rozhodnutia adekvátny priestor a čas," zdôraznil prezident v liste. V liste vedeniu parlamentu, ako aj predsedom poslaneckých klubov sa ďalej uvádza, že prezident s potešením zobral na vedomie vývoj názorov a zmenu verejných postojov zaznamenaných v poslednom čase u niektorých politických predstaviteľov. "Dnes už všetky v parlamente zastúpené politické strany a skupiny principiálne podporujú zrušenie tzv. Mečiarových amnestií," konštatuje prezident.



Zástupcovia parlamentných poslaneckých klubov už v parlamente rokovali o ďalšom postupe v prípade zrušenia Mečiarových amnestií. V diskusii budú pokračovať v utorok. V parlamente je v druhom čítaní poslanecký návrh ústavného zákona na zrušenie Mečiarových amnestií, ktorého predkladateľom je poslanec Ján Budaj. Návrh v prvom čítaní podporili okrem opozičných aj všetci prítomní poslanci za koaličnú stranu Most-Híd.





Skrátené legislatívne konanie



Vláda minulý týždeň schválila a posunula do parlamentu druhý návrh riešenia. Koalícia navrhuje novelizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestií, ak takéto rozhodnutie parlament prijme.



Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné, alebo nie. Po tom, ako táto novela nadobudne účinnosť, bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia tak amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosti prezidenta Michala Kováča. Návrh bol predložený na prerokovávanie v skrátenom legislatívnom konaní, opozičné strany ale žiadajú, aby to tak nebolo.



