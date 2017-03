Navrhnite miesta, kde majú policajti merať rýchlosť

Prekročená rýchlosť je druhou najčastejšou príčinou dopravných nehôd. Do plánovanej aprílovej preventívnej akcie sa už tretí rok po sebe bude....

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) - Prekročená rýchlosť je druhou najčastejšou príčinou dopravných nehôd.



Do plánovanej aprílovej preventívnej akcie sa už tretí rok po sebe bude môcť zapojiť verejnosť, a to návrhmi úsekov, kde najčastejšie dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Dvadsaťštyrihodinová dopravná akcia Rýchlostný maratón 2017 sa uskutoční 19. až 20. apríla..





Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová, návrhy bude možné posielať od 3. apríla od 10:00 do 9. apríla do 22:00 na stránke .



Po vyhodnotení všetkých námetov zostavia policajti zoznam "Top navrhovaných úsekov". Napriek tomu, že ide o preventívnu akciu, závažné priestupky budú policajti riešiť nekompromisne, upozornila Baloghová.



Okrem Slovenska sa do tejto preventívnej akcie zapoja Cyprus, Česká republika, Nemecko, Španielsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Chorvátsko, Taliansko, Írsko, Luxembursko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Veľká Británia.