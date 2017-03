Návrh zákona z dielne Mosta-Híd nahnevá mnohých psičkárov, tvrdí Grendel

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) - Návrh novely zákona upravujúci postup obcí pri vymedzovaní priestoru na voľný pohyb psov, ktorý do parlamentu predložili poslanci za Most-Híd, podľa opozičného poslanca NR SR za OĽaNO-NOVA Gábora Grendela, nahnevá tisícky psičkárov.



"S premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) máme jednu vec spoločnú, že sme psičkári. Obaja chodievame venčiť napr. na petržalské nábrežie Dunaja. Je to verejne prístupné miesto v zastavanom území obce. Podobných miest, ktoré sú rajom pre psičkárov, kde svojich psov voľne púšťajú, je v Bratislave niekoľko. Vy však chcete, aby psičkári nemohli pustiť psov nikde, okrem miest, ktoré určia poslanci. Je to mimoriadne nepraktické," povedal Grendel. .



Grendel žiadal stiahnuť novelu



Podľa v súčasnosti platného zákona si obce môžu vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný.



"Vy to navrhujete otočiť tak, že voľný pohyb psov na priestore prístupnom verejnosti je zakázaný a obec všeobecne záväzným nariadením určí miesta, kde je voľný pohyb psa povolený. Ak to v parlamente prejde, tak od júna psičkári nebudú môcť pustiť svojich psov z vôdzky nikde, okrem miest, ktoré určia miestni poslanci," uviedol vo svojom vystúpení počas rozpravy Grendel. Podľa neho je návrh zbytočný.



"Väčšina z nich vie, aké má zákonné povinnosti. Preto vás chcem požiadať, aby ste novelu zákon z rokovania stiahli," dodal Grendel.



Jeden z predkladateľov návrhu Peter Antal (Most-Híd) reagoval, že Petržalka môže zodpovedne dunajskú hrádzu určiť ako priestor, kde je voľný pohyb psov povolený. "Je to v záujme obce, aby k tomu pristúpila zodpovedne a vymedzila dostatok takýchto miest,“ vyhlásil a dodal, že dostal mail od pani z Petržalky, ktorá s veľkou radosťou privítala tento návrh zákona, keďže ho vzorní vzorní psičkári potrebujú.



Antal poznamenal, že hoci bude niekoľko psičkárov nespokojných, každý normálny primátor vyčlení dostatok priestorov na voľný pohyb psov.



Antal odôvodnil návrh novely



Dôvodom predloženia poslaneckého návrhu novely zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, je problematická aplikácia doteraz platného a účinného zákona v súvislosti s kompetenciou obcí upravovať vo všeobecne záväznom nariadení voľný pohyb psov, resp. zákaz voľného pohybu psov.



„Navrhované znenie reflektuje na uvedené problémy obcí a miest, obce všeobecne záväzným nariadením (VZN) v mnohých prípadoch a celkom logicky vymedzujú miesta, kde je voľný pohyb psa povolený, pretože vychádzajú zo skutočnosti, že je nežiaduce, aby na priestore prístupnom verejnosti bol v zastavanom území obce povolený voľný pohyb psa, teda pohyb psa bez vôdzky,“ odôvodnil v pléne národnej rady jeden z predkladateľov Peter Antal (Most-Híd).



Podľa neho veľká väčšina obcí vo VZN upravuje zákaz voľného pohybu psov v celom zastavanom území obce. „Takéto VZN sú však v rozpore s platnou právnu úpravou, ktorá vyžaduje, aby obce naopak vymedzili a zároveň označili miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný. VZN, ktoré sú v rozpore so zákonom, oprávnene napáda prokuratúra protestom a žiada o uvedenie do súladu s týmto zákonom,“ dodal s tým, že uvedenie do súladu s platnou právnou úpravou by však znamenalo vo VZN vymedzenie miest, a to napr. názvom ulíc, kde je voľný pohyb psa zakázaný a zároveň označením na viditeľnom mieste, čím by obce boli nútené oblepiť či už stĺpy verejného osvetlenia, alebo na každom kroku na trávnikoch – priestoroch prístupných verejnosti umiestniť označenia s uvedeným zákazom voľného pohybu psov, čo je jednak nákladné a zároveň neestetické.



Antal sa nazdáva, že súčasná právna úprava neprimerane zaťažuje obce, aby v negatívnom zmysle presne vymedzili miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, a to napriek skutočnosti, že miest, kde je voľný pohyb psov povolený je nepomerne menej.



Pretože na efektívne zabezpečenie podmienok voľného pohybu psov stačí vo všeobecnosti vymedziť len jednu z dvoch možností, teda na ktorých miestach je voľný pohyb psov buď povolený alebo zakázaný, väčšina prijatých VZN obcí v tejto oblasti definuje, že voľný pohyb psa na priestore prístupnom verejnosti je zakázaný. Zároveň určujú miesta, kde je voľný pohyb psa povolený.



