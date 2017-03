Návrh SNS na vyplácanie 13. platu považuje Fico za podnetný

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Povinné vyplácanie trinásteho platu zamestnancom, ak vo firme pracujú viac ako jeden rok, považuje premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico za podnetný návrh, o ktorom je pripravený sa rozprávať na Koaličnej rade. Trinásty plat navrhuje Slovenská národná strana (SNS).



„Pokiaľ ide o platy, tlak na zvyšovanie minimálnej mzdy musí pokračovať. Ja by som veľmi privítal, keby sa nám podarilo v krátkom čase pretaviť vianočný príspevok na 13-ty dôchodok. Ak budú peniaze, ja som posledný proti tomu, aby sme ľuďom nedali peniaze, pretože štátna správa je správa, kde tie platy ani zďaleka nie sú také, ako si ľudia možno predstavujú,“ reagoval premiér Robert Fico..





SNS navrhuje uzákoniť povinné vyplácanie trinásteho platu zamestnancom, ak vo firme pracujú viac ako jeden rok. Zároveň by táto odmena mala byť oslobodená od odvodového zaťaženia. "Chceme, aby sa v Slovenskej republike dôsledne uplatňoval princíp zásluhovosti a výkonu, aj preto budem so svojimi koaličnými partnermi hovoriť o potrebe uzákonenia trinásteho platu pre všetkých zamestnancov,“ uviedol predseda SNS a Národnej rady SR Andrej Danko.



Princíp trinásteho platu alebo odmeny sa podľa SNS zatiaľ u nás uplatňuje len na základe dobrovoľnosti zo strany zamestnávateľa. Ide o nenárokovateľnú zložku mzdy a môže byť dohodnutá aj v kolektívnej zmluve.