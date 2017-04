Návrh OĽaNO na príplatky za prácu v sobotu a nedeľu neprešiel

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Národná rada SR v piatok neposunula do druhého čítania návrh novely Zákonníka práce, ktorým chceli poslanci NR SR za OĽaNO-NOVA zaviesť povinný príplatok za prácu v sobotu vo výške 50 % a za prácu v nedeľu v sume 100 % z priemernej mzdy zamestnanca. Do ďalšieho legislatívneho procesu sa nedostal ani návrh novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za OĽaNO-NOVA, podľa ktorého by sa ženám znížil vek odchodu do dôchodku o jeden rok za ich každé dieťa, ktoré úspešne ukončilo strednú školu.



Poslankyňa NR SR za stranu SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová neuspela s dvomi legislatívnymi návrhmi. Podľa prvého z nich by sa zvýšila suma rodičovského príspevku pre rodiča, ktorý sa stará o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom vo veku do 6 rokov, zo súčasných 203,20 eura na 345 eur mesačne. Opozičná poslankyňa tak chcela riešiť vysoké finančné náklady rodín, ktoré sa starajú o deti so zdravotným postihnutím..



Druhý neúspešný návrh poslankyne Nicholsonovej sa týka zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Liberálna poslankyňa chcela doplniť druhy zdravotných postihnutí, pri ktorých sú ľudia odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, o závažné a ťažké onkologické ochorenia liečené chemoterapiou, rádioterapiou, transplantáciou a s následnou stratou imunity.



O návrhu na vydanie ústavného zákona, ktorým sa má ochrániť pôda na Slovensku, budú poslanci v druhom čítaní rokovať až na májovej schôdzi parlamentu. Návrh do parlamentu podali poslanci za SNS. Podľa nich je v súčasnosti Slovenská republika vystavená hrozbe, tzv. špekulatívneho výkupu poľnohospodárskej pôdy, čo znamená výkup pôdy s cieľom nevyužívať ju na účely poľnohospodárstva.