Navaľnyj nemôže kandidovať proti Putinovi, rozhodol ruský súd. Jeho obhajcovia poženú kauzu do Štrasburgu

MOSKVA 4. mája (WebNoviny.sk) - Obhajcovia ruského opozičného politika Alexeja Navaľného sa chcú proti verdiktu súdu v kauze Kirovles odvolať na Európskom súde pre ľudské práva a obísť ruský najvyšší súd. Informovala o tom agentúra TASS.



Oblastný súd v ruskom Kirove v stredu ponechal v platnosti verdikt vynesený v kauze sprenevery proti Navaľnému a jeho spoluobvinenému, podnikateľovi Piotrovi Oficerovovi. Súd tak zamietol odvolanie, ktoré proti rozsudku podali advokáti odsúdených. Rozsudok tým v stredu nadobudol účinnosť. Agentúra Interfax upozornila, že tento rozsudok v kauze Kirovles zbavuje zrejme Navaľného práva kandidovať v prezidentských voľbách..





Tajomníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Maja Grišinová v rozhovore pre agentúru TASS potvrdila, že osoby odsúdené za závažné a obzvlášť závažné trestné činy nemajú právo kandidovať vo voľbách. Grišinová dodala, že právo byť volený nemajú ani osoby, ktoré ku dňu konania volieb súd nezbavil viny alebo si neodpykali vynesený trest.



Navaľnyj bol odsúdený za spreneveru



Navaľnyj bol odsúdený za spreneveru, za čo je v ruskom trestnom zákonníku trest odňatia slobody do desať rokov. Sprenevera je kvalifikovaná ako závažný trestný čin.



Navaľnyj je však presvedčený o tom, že ústava Ruskej federácie mu možnosť kandidovať ponecháva. Tvrdí, že ústava umožňuje, aby kandidoval ktorýkoľvek občan Ruskej federácie s výnimkou tých, ktorí si odpykávajú trest odňatia slobody. Podľa Interfaxu by táto interpretácia znamenala, že Navaľnyj má teoreticky stále šancu kandidovať v prezidentských voľbách.





Interfax upozornil, že tento variant môže nastať v dvoch prípadoch: ak Európsky súd pre ľudské práva označí aj druhý rozsudok nad Navaľným v kauze Kirovles za protizákonný - po čom by malo nasledovať jeho zrušenie alebo ak ruský ústavný súd na Navaľného podnet rozhodne, že právna norma, ktorá bráni jeho účasti v prezidentských voľbách, je v rozpore s ústavou.



Už avizoval, že chce kandidovať



Navaľnyj už avizoval, že chce kandidovať v prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia na jar budúceho roku. V súvislosti s prípravami na predvolebnú kampaň už v rôznych regiónoch Ruska otvoril niekoľko svojich predvolebných štábov.



Stredajší verdikt kirovského oblastného súdu bol reakciou na odvolanie sa proti rozsudku zo začiatku februára, keď okresný súd v Kirove odsúdil Navaľného za korupciu na päť rokov väzenia podmienečne, zaplatenie pokuty vo výške 500.000 rubľov a skúšobnú lehotu v trvaní jedného roka a piatich mesiacov. Spoluobvinený Piotr Oficerov vtedy dostal za napomáhanie pri páchaní sprenevery štvorročný podmienečný trest a pokutu 500.000 rubľov.



Prvý proces v kauze Kirovles sa v roku 2013 skončil vynesením päťročného nepodmieneného trestu, ktorý odvolací súd následne zmenil na podmienečný. Európsky súd pre ľudské práva však neskôr dospel k záveru, že ruská justícia porušila Navaľného právo na spravodlivý proces. Vlani v novembri potom ruský najvyšší súd pôvodný rozsudok zrušil a nariadil nový proces.



Navaľnyj bol obžalovaný z toho, že ako poradca gubernátora Kirovskej oblasti v roku 2009 zorganizoval podvod, pri ktorom lesnícky závod Kirovles prišiel o 10.000 kubíkov dreva, čím tomuto štátnemu podniku vznikla škoda za 16 miliónov rubľov (vyše 252.000 eur).