Natalie Portman porodila dievčatko, je dvojnásobnou matkou

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) - Izraelsko-americká herečka Natalie Portman sa stala dvojnásobnou matkou. Tridsaťpäťročná rodáčka z Jeruzalema priviedla na svet 22. februára dievčatko, ktorému dala spolu s manželom Benjaminom Millepiedom meno Amalia.



Americkému týždenníku People potvrdili radostnú správu zástupcovia herečky a dodali, že matka aj dieťa sú v poriadku. Dvojica sa zosobášila v roku 2012 a vychováva spolu aj takmer šesťročného syna Alepha..



, vlastným menom Neta-Lee Hershlag, sa dostala do povedomia verejnosti v roku 1994, keď si po boku Jeana Rena zahrala vo filme Leon. Známa je aj ako Padmé Amidala z prequelovej trilógie Hviezdnych vojen z rokov 1999, 2002 a 2005. Zatiaľ najväčší úspech kariéry prišiel s hlavnou rolou vo filme Čierna labuť (2010) režiséra Darrena Aronofského.



Stvárnenie baleríny Niny Sayers prepadajúcej šialenstvu z nej spravilo kráľovnú sezóny filmových cien, keď na prelome rokov 2010 a 2011 ovládla ankety asociácií filmových kritikov a získala aj Critics Choice Award, Independent Spirit Award, Screen Actors Guild Award, britskú cenu BAFTA, Zlatý glóbus i Oscara. Okrem toho si zahrala aj v snímkach ako Návrat do Cold Mountain (2003), Precitnutie v Garden State (2004), Na dotyk (2004), V ako Vendeta (2005), Goyove prízraky (2006), Kráľova priazeň (2008), Bratia (2009), Knight of Cups (2015), Jane Got a Gun (2016) alebo Jackie (2016).



Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.