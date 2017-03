Natália Hejková sa dvanástykrát v kariére predstaví vo Final Four Euroligy

Euroliga basketbalistiek - štvrťfinále





hralo na dve víťazstvá





Natália Hejková a jej tímy na záverečných turnajoch Final Four Euroligy žien





dosiaľ 12 účastí vrátane tohtoročnej





ORENBURG 15. marca (WebNoviny.sk) - Natália Hejková sa dvanástykrát vo svojej bohatej kariére basketbalovej trénerky žien predstaví na záverečnom turnaji Final Four Euroligy, v ktorej pozbierala už päť titulov. Netuctový tucet dosiahla tretí rok po sebe na lavičke ZVVZ USK Praha.Český majster pod jej vedením zvíťazil v stredajšom rozhodujúcom treťom stretnutí štvrťfinále play-off ročníka 2016/2017 pod košmi ruského klubu Nadežda Orenburg 70:57 a sériu ovládol 2:1 na zápasy, hoci zaostával 0:1. Okrem USK už majú istú účasť v najlepšej štvorke aj ruské kluby Dinamo Kursk a obhajca trofeje UMMC Jekaterinburg. .- konečný výsledok série 1:2, na záverečný turnaj Final Four postúpil ZVVZ USK PrahaŽediková a Anojkinová po 10 - Dupreeová 21 (10 doskokov), S. Petrovičová 18, Xargayová 16? - Final Four 2017 (??)1. miesto - Final Four 2015 (Praha/ČR)4. - Final Four 2016 (Istanbul/Tur.)1. - Final Four 2007 (Vidnoje/Rus.), Final Four 2008 (Brno/ČR)4. - Final Four 2011 (Jekaterinburg/Rus.)1. - Final Four 1999 (Brno/ČR), Final Four 2000 (Ružomberok)3. - Final Four 1996 (Sofia/Bul.), Final Four 1997 (Larisa/Gréc.)4. - Final Four 1993 (Llíria/Šp.), Final Four 2002 (Liévin/Fr.)