Nastase: Doping Američanov nik nekontroluje. Zoberte si takú Serenu

BUKUREŠŤ 1. apríla (WebNoviny.sk) - Legendárny rumunský bývalý tenista Ilie Nastase nikdy nebol ďaleko od výbušných vyhlásení, najnovšie nepriamo obvinil z nekalých praktík Američanku Serenu Willaimsovú.



"Imidž Ruska v tejto sfére v ostatnom čase výrazne utrpel. Zoberte si však takú Serenu, ktorej sa darí dobre. Nevidíte, ako to s ňou vyzerá? Američanov nik nekontroluje. Ak by pravda vyšla najavo, všetky vrcholné turnaje by zanikli a sponzori poutekali preč. Neviete si predstaviť, čo by sa dialo," skonštatoval Nastase pre domáci DigiSport, citovali to mnohé špecializované tenisové weby - napríklad francúzsky Tennis Actu či taliansky Ubi Tennis..





Nastase evidentne narážal na prieniky do databáz Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktoré poukázali na mnohé terapeutické výnimky (TUE). Hekerská skupina Fancy Bear vysvetlila, že zverejnením dokumentov o TUE chcela upozorniť na to, "akými cestami sa dosahujú úspechy". Údaje získané pri kyberútokoch neukazujú nič iné než to, že predmetní športovci mali či majú TUE na legálne liečebné používanie látok, ktoré inak sú na zozname zakázaných.



Na Rumunove slová tvrdo zareagoval švédsky mladík Mikael Ymer. "Nastase, som unavený z takýchto ľudí, ktorí sa snažia zhodiť tvrdo pracujúcich športovcov obetujúcich tomu celý svoj život," napísal na twitteri 18-ročný 416. hráč seniorského singlového renkingu.