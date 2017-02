Naše zmeny priniesli do parlamentu slušnosť, tvrdí Danko

Po dvanásťhodinovej diskusii mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, Slovenská národná strana konštatuje, že zmeny rokovacieho poriadku našli....

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) - Po dvanásťhodinovej diskusii mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, Slovenská národná strana konštatuje, že zmeny rokovacieho poriadku našli svoje opodstatnenie. SNS to uvádza vo svojom stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Júlia Kollárová. Konštatuje to i napriek tomu, že prvý pokus začať mimoriadne rokovanie parlamentu marili obštrukcie opozičného poslanca.



SNS sa nazdáva, že aj kritický názor na prácu poslancov, či vlády sa dá predniesť slušne, bez zbytočných emócií a transparentov. Slušnosť je cesta, ktorú Slovenská národná strana presadzuje a vždy aj presadzovať bude. .



"Zmeny, ktoré sme v parlamente zaviedli, priniesli do parlamentu poriadok a slušnosť, som rád, že aj poslanci, ktorí pôvodne proti zmenám protestovali, pochopili, že vyjadriť aj kriticky názor sa dá normálnou formou," reagoval predseda SNS a parlamentu Andrej Danko.



Počas štvrtkovej mimoriadnej schôdze NR SR, keď poslanci odvolávali premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pre kauzu vysokých cien energií, viacerí vystupujúci poslanci počas svojho prejavu upozornili na to, že im chýbajú vizuálne pomôcky, ktorými by spresnili svoje výroky. Podľa nich totiž nový rokovací poriadok narúša ich slobodu prejavu a základne práva, ktoré v pléne ako zákonodarcovia majú.



Zmeny rokovacieho poriadku Národnej rady SR inicioval predseda SNS Andrej Danko, ktorý aj po vzore svojich kolegov, predsedov parlamentov v rámci Európskej únie, zaviedol presné pravidlá na diskusiu poslancov, či členov vlády tak, aby akákoľvek téma na pôde parlamentu mala svoj štandardný charakter, bez možností zneužitia priestoru či obštrukcií.