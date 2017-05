Národný žrebčín Topoľčianky v pondelok otvorí svoje brány pre verejnosť

NITRA 6. mája (WebNoviny.sk) – Národný žrebčín Topoľčianky sa chce tento rok viac otvoriť verejnosti. Po tradičnom Dni otvorených dverí, ktorý bol 1. mája, otvorí svoje brány pre verejnosť aj na ďalší sviatok 8. mája. V rámci akcie zo série podujatí so spoločným názvom Rodinné výlety v Národnom žrebčíne sprístupní priestory jazdiarne od 14:00 do 17:00, zabezpečené bude aj občerstvenie, syrové špeciality zo salaša a predaj suvenírov s tematikou koní.



Národný žrebčín Topoľčianky sa v posledných rokoch stal obľúbeným turistickým miestom, ročne ho navštívi viac ako 50 000 turistov z domova a zo zahraničia. „Aj preto sa vedenie Národného žrebčína rozhodlo zaradiť do svojho kalendára v sezóne 2017 čo najviac atraktívnych podujatí pre odbornú i laickú verejnosť. Počas štátnych sviatkov a víkendov si na svoje prídu milovníci jazdeckého športu, ale aj rodiny s deťmi, pre ktoré sú naplánované podujatia ako Rodinné výlety v Národnom žrebčíne či Rozlúčka s letom,“ informuje žrebčín..



Počas letných mesiacov sú v pláne dostihy, Cena Národného žrebčína - parkúrové preteky, Majstrovstvá Slovenska v drezúrnom jazdení či Národné záprahové preteky. Krásu a inteligenciu šľachtica medzi koňmi - lipicana budú môcť návštevníci obdivovať počas medzinárodného lipicanského pohára Lipican Cup v drezúrnom jazdení. Do Topoľčianok zavíta špička svetových žrebčínov, ktorí sa zaoberajú chovom tohto vzácneho barokového plemena koní.