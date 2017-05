Národná kriminálna agentúra začala ďalšie trestné stíhanie proti Kotlebovej strane

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) – Polícia potvrdila, že Národná kriminálna agentúra(NAKA) začala trestné stíhanie v prípade šekov po 1488 eur, ktoré Ľudová strana Naše Slovensko rozdala 14. marca sociálne slabým rodinám pri príležitosti vzniku vojnovej Slovenskej republiky.





Informáciu, ktorú priniesol spravodajský portál Aktuality.sk, pre agentúru SITA potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru..



„Môžeme potvrdiť, že v predmetnej veci dňa 21. 3. 2017 vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru začal podľa § 199 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku trestné stíhanie vo veci prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 ods. 1, Trestného zákona," uviedol v odpovedi.



Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba 14. marca na podujatí svojej strany rozdal trom rodinám šeky po 1488 eur.





Vzniklo podozrenie, že strana sa tým prihlásila k známemu neonacistickému symbolu 1488. Číslo 14 predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.



Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol, často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.



