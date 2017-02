Najvyššiu urgentnú starostlivosť zabezpečí 31 nemocníc

ČADCA 14. februára (WebNoviny.sk) - Najvyššiu urgentnú starostlivosť by mala postupne zabezpečovať sieť 31 urgentných príjmov a šesť traumacentier.



" A v rámci neho počítame so šiestimi traumacentrami a 31 urgentnými príjmami," povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker pri otvorení nového urgentného príjmu v Kysuckej nemocnice v Čadci..



Nemocnice s takýmito urgentnými príjmami budú môcť jednoduchšie čerpať peniaze z európskych fondov, aby dokázali vytvoriť kvalitné podmienky nielen pre pacientov, ale aj lekárov špecialistov, ktorí budú na urgentných príjmoch slúžiť. "Určite v rámci konziliárnej spolupráce a v rámci napojenia na záchranky je dôležité, aby takáto sieť bola pevne daná a stabilná, pretože to vytvorí aj predpoklady, aby v týchto nemocniciach slúžili dostatočné počty špecialistov," dodal Drucker.



Nový moderný urgentný príjem v Kysuckej nemocnici je prvý zo štyroch, ktoré buduje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vo svojich nemocniciach. Nové urgentné príjmy stavia ŽSK aj v Liptovskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši, v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne a v Hornooravskej nemocnici v Trstenej. Kraj si na ich výstavbu zobral úver, celkové investície odhaduje na tri milióny eur.