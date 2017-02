Najvyššie položená fontána bude v rezidenciách Grand Koliba

Bratislava, 17. februára 2017 – Jedinečná fontána v rezidenciách Grand Koliba bude najvyššie položená v meste. Na Kolibe vzniká najvyššie položený rezidenčný projekt Grand Koliba rezidencie, ktorý bude disponovať niekoľkými prvenstvami. Obyvatelia sa môžu tešiť na bezpečné a prestížne bývanie v súkromí na pozemku s rozlohou 25 tisíc m2. Exkluzivitu projektu dotvorí synergia lokality Koliba spoločne s najmodernejšími technológiami. Park, oddychová zóna s rozlohou 13 tisíc m2 a s panoramatickým výhľadom na Bratislavu. Dominantou parku bude originálna bronzová fontána, ktorá má ambíciu stať sa novým symbolom mesta.Adresa na Kolibe je známkou prestíže. Adresa v rezidenciách Grand Koliba bude navyše symbolom bezpečnosti, modernej funkčnosti a exkluzivity. Ide o najvyššie položenú novostavbu v lokalite Koliba, ktorá ponúkne 181 bytov v štyroch nízkopodlažných bytových domoch. Ich majiteľom zaručí nielen blízkosť prírody či centra mesta, ale ponúkne i panoramatické výhľady na Malé Karpaty a Bratislavu.Väčšiu časť pozemku Grand Koliba rezidencie bude tvoriť privátny park s vlastnou fontánou. Zelená plocha na takmer 13 tisíc m2 je jedinečná a výrazne odlišuje projekt od tých, ktoré sú dnes na trhu. V parku budú mať obyvatelia rezidencií relaxačnú terasu s ležadlami, oddychové trávnaté zóny, detské ihriská a športovisko. Ďalším benefitom v rámci rezidencií bude sadová úprava, chodníky s moderným mobiliárom a verejné osvetlenie s dômyselným systémom bez svetelného smogu.doplnil Michal Mrník, zástupca investora Grand Koliba.Už v starovekom Egypte žaba symbolizovala nový život, hojnosť a šťastie. V kombinácii s vodou vytvorí synergiu, ktorá udržuje jasnú myseľ a regeneráciu nového života. Autorom bronzovej fontány v podobe žaby je uznávaný slovenský sochár Mgr. arch. Martin Pala.V rezidenciách Grand Koliba je veľkou devízou priestor v bytoch a aj v celom areáli. Ponuka bytov s výmerami od 60 m2 po vyše 150 m2, sa od začiatku predpredaja v júli 2016 stretla s veľkým záujmom klientov. Za pol roka sa predalo vyše 60 % bytov.uviedol Norbert Hrnčiar, manažér predaja z maklérskej kancelárie PonukaByvania.sk.Komfort obyvateľov rezidencií zabezpečia inovatívne technologické riešenia a prvotriedne vybavenie. Napríklad všetky byty počítajú so stropným chladením a kúrením v kombinácii s podlahovým kúrením. Veľkoplošné hliníkové okná byty presvetlia a dodajú im energiu.Predaj bytov zastrešuje výhradný predajca projektu, maklérska kancelária PonukaByvania.sk. Rezidencie Grand Koliba, ako prvý developerský projekt na Slovensku, obchodníci klientom predstavujú pomocou najmodernejšej interaktívnej virtuálnej reality s technológiou real-time. Záujemcovia sa tak môžu pohybovať v rámci vymodelovaného bytu a celého areálu, ktoré zodpovedajú reálnym architektonickým návrhom.Dostatočný počet parkovacích státí v suteréne bytových domov ponúkne obyvateľom pohodlie za každého počasia. Samozrejmosťou v rámci bezpečnosti bude moderný systém video vrátnika.Ďalšou devízou rezidencií Grand Koliba je bezproblémové napojenie na mestskú hromadnú dopravu. Do centra mesta sa obyvatelia dostanú za 2 minúty, a to vďaka vybudovaným prístupovým cestám. Cez Sliačsku ulicu s napojením na Račiansku ulicu, Pioniersku alebo Podkolibskú.Výstavba rezidencií Grand Koliba na Tupého ulici na Kolibe oficiálne odštartovala na konci minulého roka. Generálnym zhotoviteľom projektu je spoločnosť PSJ Hydrotranzit, a.s. Odhadovaný termín výstavby a okolia rezidencií je 22 mesiacov.Podrobné informácie o projekte nájdete na www.grandkoliba.sk a Youtube.Technologickým partnerom projektu je spoločnosť NAY.