Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus



Bratislava, 26.4. 2017 ( WBN/PR ) – Slovenskí zákazníci si opäť vybrali najlepšieho obchodníka. Už po štvrtýkrát si ocenenie Absolútny víťaz Mastercard Obchodník roka odnáša kníhkupectvo Martinus, ktoré rovnako zvíťazilo aj v kategórii Mastercard Obchodník roka s knihami 2016. V utorok 25. apríla boli vyhlásení víťazi súťaže Mastercard Obchodník roka 2016 v rámci European Retail Summit v Bratislave. Prestížne ocenenia si odniesli najlepší slovenskí obchodníci. Absolútnym víťazom sa stalo opäť kníhkupectvo Martinus. To bolo tiež ocenené v rámci odborovej kategórie ako Mastercard Obchodník roka s knihami 2016.



„Získať už štvrtý rok po sebe najvyššie ocenenie Absolútneho víťaza je fantastický pocit zadosťučinenia i vďačnosti voči našim čitateľom, kolegom, autorom, vydavateľom a všetkým ďalším partnerom. Úprimne ďakujeme a makáme naďalej.“ povedal Michal Meško, CEO Martinus. .



Cena je udelená na základe rozsiahleho reprezentatívneho prieskumu, ktorý realizuje spoločnosť GfK Czech na vzorke 1 500 respondentov z celej Slovenskej republiky. Víťazstvo si zaslúži tá firma, ktorá získa úplne najvyššie hodnotenie zo strany zákazníkov vo viacerých parametroch.



Martinus v roku 2016



• Značka Martinus bola zapísaná do zoznamov najkrajších kníhkupectiev v Európe podľa Torstena Woywooda, ale aj do celosvetového výberu v publikácii od Boba Ecksteina



• Kniha Harry Potter a Prekliate dieťa sa stala najrýchlejšie predávanou knihou v histórii kníhkupectva



• V Literánom stane na festivale Pohoda vystúpila ?sne Seierstad, autorka knihy o nórskom atentátnikovi Breivikovi



• Ak by boli všetky objednané knihy cez www.martinus.sk za rok 2016 postavené na seba, mali by výšku približne 100 Eiffelových veží



• Do súťaže Knižná šifra sa zapojilo 45 269 lúštiteľov a pokúšali sa uhádnuť zašifrovanú knihu 6 977 997-krát



• Najviac si zákazníci kupovali knihy s obálkou sivej farby (36%)



• Za reakcie na požiadavky zákazníkov získalo kníhkupectvo 3. miesto v súťaži The Customer Happiness Awards 2017, ktorú usporadúva služba Nicereply



O kníhkupectve Martinus



V roku 2017 oslavuje Martinus už 27. výročie od otvorenia prvej predajne v meste Martin a tento rok v auguste to bude 17 rokov od spustenia e-shopu. Momentálne má kníhkupectvo 9 pobočiek po celom Slovensku, niektoré aj s obľúbenou kníhkaviarňou Foxford. Martinus je dnes najväčším internetovým kníhkupectvom na slovenskom trhu a dlhodobo sa snaží podporovať rozvoj knižnej kultúry na Slovensku.



O cene



Súťaž Mastercard Obchodník roka 2016 je projektom spoločnosti Mastercard, ktorý si kladie za cieľ vyzdvihnúť tých najlepších obchodníkov a súčasne pomôcť spotrebiteľom v orientácii na trhu. Celkový víťaz aj víťazi v jednotlivých odborových kategóriách boli určení na základe výsledkov rozsiahleho reprezentatívneho výskumu spoločnosti GfK Czech. Hodnotenými parametrami bolo spontánne menovanie predajne („top of mind“), počet nakupujúcich a miera ich vernosti predajni, dôvera zákazníkov a spokojnosť s vybranými parametrami (sortiment, kvalita, personál, služby, usporiadanie). Absolútnym víťazom sa stane ten obchodník, ktorý získa úplne najvyššie hodnotenie zo strany zákazníkov, a to bez ohľadu na kategóriu tovaru.