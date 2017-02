Najvyšší súd odmietol dovolanie ÚPN v kauze Babiš

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Najvyšší súd SR odmietol mimoriadne dovolanie Ústavu pamäti národa (ÚPN) v rámci sporu s českým ministrom financií Andrejom Babišom o evidenciu v spisoch Štátnej bezpečnosti (ŠtB).



Ako agentúru SITA informoval hovorca NS SR Boris Urbančík, dôvody rozhodnutia budú uvedené v jeho písomnom vyhotovení v zákonom stanovenej lehote. Podľa Urbančíka súd v tomto prípade postupoval v súlade so zákonom. "Týka sa to aj žiadosti o oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti svedkov zaslanej Kancelárii ministra vnútra Slovenskej republiky," dodal..



Krajňák je znepokojený postupom súdu



Ústav pamäti národa dnes vyjadril znepokojenie nad postupom Najvyššieho súdu SR, ktorý sa zaoberá mimoriadnym dovolaním v rámci sporu ústavu so súčasným českým ministrom financií Andrejom Babišom o evidenciu v spisoch Štátnej bezpečnosti (ŠtB).



"Najvyšší súd z vlastnej iniciatívy požiadal ministra vnútra, aby dodatočne oslobodil od povinnosti mlčanlivosti troch bývalých príslušníkov ŠtB, ktorí vypovedali v prospech Andreja Babiša. Minister vnútra žiadosti najvyššieho súdu vyhovel a príslušníkov ŠtB oslobodil od povinnosti mlčanlivosti," uviedol hovorca ÚPN Peter Juščák.



Takýmto postupom sa podľa neho najvyšší súd snaží nezákonné výpovede bývalých príslušníkov ŠtB dodatočne zhojiť, respektíve ich spätne "konvalidovať dodatočným oslobodením od povinnosti mlčanlivosti". ÚPN podľa Juščáka považuje takýto postup za nanajvýš neštandardný. "Je neprípustné, aby boli nezákonne vykonané dôkazy spätne uznané za zákonné," zdôraznil Juščák.



Znepokojenie nad postupom súdu vyjadril aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. "Nielen preto, ako najvyšší súd pristupuje k nezákonným dôkazom a viacerým procesným pochybeniam v spore s pánom Babišom. Ešte viac ma znepokojuje, že najvyšší súd sa ako najvyššia súdna inštancia snaží z nezákonnosti vytvoriť zákonnosť. Postup najvyššieho súdu si jednoducho neviem vysvetliť a nerád by som skĺzol k akýmkoľvek konšpiráciám," povedal.



Babiš žaloval ÚPN za to, že je neoprávnene evidovaný ako agent ŠtB



Minister financií ČR Andrej Babiš v júni 2015 opätovne na súde uspel v spore s Ústavom pamäti národa. Krajský súd v Bratislave totiž potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava I z júna 2014, podľa ktorého bol neoprávnene evidovaný v spisoch ŠtB.



"Z dôkazov vyplynulo, že navrhovateľ (Babiš, pozn. SITA) aktívne nepôsobil ako vedomý tajný spolupracovník, nikdy nepodpísal záväzok k spolupráci, neudržiaval s pracovníkmi ŠtB konšpiratívny styk. Jeho vedenie ako agenta je tak v rozpore so skutočným stavom," vyhlásil v odôvodnení predseda senátu. Vedomú spoluprácu Babiša s ŠtB podľa neho popreli aj svedkovia, ktorí v minulosti v ŠtB pôsobili.



Podľa predsedu senátu tiež ÚPN musí znášať riziká spojené s vykonávaním svojej činnosti. "Plnenie povinností nevylučuje zodpovednosť žalovaného za zásah do osobnostných práv v prípadoch neoprávnenej evidencie v materiáloch ŠtB. Právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, dobrej povesti a mena sú základným ľudským právom," dodal.



Babiš žaloval ÚPN za to, že je neoprávnene evidovaný ako agent Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Spis zo zväzkov ŠtB s krycím menom Bureš bol údajne vedený na Babiša. V októbri 2015 podal ÚPN v tejto veci mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd SR.