Najvyšší súd má vytýčené ďalšie zasadnutie vo veci zločineckej skupiny piťovci II

Najvyšší súd SR má na stredu vytýčené ďalšie verejné zasadnutie, kde má rozhodnúť o odvolaní údajného šéfa zločineckej skupiny Ľuboša F. a....

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Najvyšší súd SR má na stredu vytýčené ďalšie verejné zasadnutie, kde má rozhodnúť o odvolaní údajného šéfa zločineckej skupiny Ľuboša F. a bývalého policajta Milana K. Ľuboša F.



Špecializovaný trestný súd neprávoplatne odsúdil v decembri 2015 na 15 rokov väzenia a prepadnutie majetku. Podľa rozsudku Ľuboš F. pomáhal založiť piešťanskú zločineckú skupinu mediálne známu ako „piťovci dva“, v rámci nej stál na najvyšších pozíciách a bol zároveň podielnikom ziskov z trestnej činnosti. .



Milanovi K., ktorý bol počas pôsobenia skupiny policajtom v aktívnej službe, uložil súd trest štyri roky a šesť mesiacov. Vinným ho uznal z trestných činov prijímania úplatku a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Členom skupiny podľa prokuratúry poskytoval informácie o postupe polície.



Na Okresnom súde Bratislava I Ľuboš F. zároveň čelí obžalobe z vraždy údajného zakladateľa skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru.



Zasadnutie niekoľkokrát odložili



Verejné zasadnutie v tejto veci súd niekoľkokrát odložil pre zdravotný stav obžalovaných. Zasadnutie vytýčené na koniec marca zase odročili, pretože senát chcel poznať výsledok zasadnutia Trestnoprávneho kolégia NS SR, ktoré bolo naplánované na piateho apríla.









Kolégium sa na zasadnutí zaoberalo prijímaním zjednocujúceho stanoviska vo veci vylúčení sudcov z prípadov pre možnú zaujatosť.



Podľa prijatého stanoviska sudca, ktorý sa zúčastnil na skoršom schválení dohody o vine a treste určitého obvineného, ak dohoda konštatuje aj účasť inej osoby na spáchaní dotknutej trestnej činnosti, nie je vylúčený z neskoršieho konania o obžalobe podanej proti uvedenej "inej" osobe ako obvinenému v neskôr vedenom trestnom konaní.



Špecializovaný trestný súd v Pezinku v decembri 2015 vymeral tresty pre 13 členov piešťanskej zločineckej skupiny známej ako „piťovci dva“. Ďalších troch obžalovaných spod obžaloby oslobodil. Spolu 16 osôb čelilo obžalobe z viacerých trestných činov, ako napríklad členstvo v zločineckej skupine, vydieranie alebo hrubý nátlak. Odvolanie časti neprávoplatne odsúdených už odvolací súd zamietol, Ľuboša F. a Milana K. vyčlenili na samostatné konanie.



Tresty od tri a pol do jeden a pol roka



Tresty vo výške osem rokov a rovnako prepadnutie majetku uložil prvostupňový súd v decembri 2015 Matúšovi Š. a Pavlovi V. Tresty v rozmedzí od tri a pol do jeden a pol roka vymeral súd aj Tomášovi K., Pavlovi B., Marcelovi B., Michalovi B., Dušanovi O. a Romanovi D. P



odmienečné tresty v trvaní dvoch rokov dostali Jaroslav Č. a Andrej B. Vinným uznali aj Marcela D., súd však od udelenia trestu v jeho prípade upustil, keďže je právoplatne odsúdený v inom prípade, a za skutok, ktorý spáchal v tomto prípade, predseda senátu nevidel dôvod trest navyšovať.



Spod obžaloby súd oslobodil Miroslava A., ktorý je právoplatne odsúdený na 21 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť, ktorú páchal ako člen pôvodnej skupiny piťovcov, a tiež Romana Č. a Mária H. Podľa predsedu senátu sa v ich prípade nepodarilo preukázať, že boli činnými v rámci skupiny.



Skupine šestnástich obžalovaných prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry kládol za vinu založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, vydieranie a iné trestné činy. Podľa obžaloby osemnásť skutkov spáchali obžalovaní od mája 2006 do augusta 2012 prevažne na západnom Slovensku.



Medzi obžalovanými na pojednávaní chýbal pôvodný šéf skupiny Róbert Bíly. Ten po dohode s prokurátorom prijal trest osem rokov odňatia slobody nepodmienečne a trest prepadnutia majetku. Zároveň sa podieľal na usvedčovaní ostatných členov skupiny.