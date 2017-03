Najvyšší kontrolný úrad by sa mal stať národnou autoritou, vyhlásil Fico

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) by sa mal stať národnou autoritou a jeho závery by mali všetci rešpektovať. Vláda SR sa preto bude raz za štvrťroka....

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) by sa mal stať národnou autoritou a jeho závery by mali všetci rešpektovať. Vláda SR sa preto bude raz za štvrťroka venovať výsledkom tej správy, ktorú NKÚ považuje za dôležitú. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico na brífingu po rokovaní s predsedom NKÚ Karolom Mitríkom.



NKÚ má pomôcť pri napredovaní Slovenska .



Obaja sa na rokovaní zhodli, že NKÚ ako nezávislá inštitúcia má pomôcť pri manažmente a ďalšom napredovaní Slovenska. Mitrík uviedol, že spolu s premiérom sa tiež zhodli, že najvyššia kontrolná inštitúcia má mať vytvorené také podmienky, aby bola skutočne nezávislá. Mitrík zároveň potvrdil, že úrad má dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa zabezpečil jeho plynulý chod. Ročný rozpočet NKÚ predstavuje približne 10 miliónov eur.



„Preklápame úrad na inú formu činnosti, z jednotlivých drobných kontrol prechádzame na kontroly prierezové, systémové, kontroly verejných politík, tak, aby Najvyšší kontrolný úrad vedel v oblasti auditu dať kvalifikované odporúčania pre vládu Slovenskej republiky,“ povedal Mitrík. Podľa neho je dôležité, aby sa aj ministri bližšie zoznámili s činnosťou úradu. "...Máme pocit, že tým, že sú zahltení riešením rezortných problémov, odporúčania, ktoré idú z našich kontrol, akoby niekedy išli mimo nich," skonštatoval.



Predsedovi NKÚ ponúkol účasť na rokovaní vlády



Premiér Fico preto predsedovi NKÚ ponúkol pravidelnú účasť na rokovaní vlády SR. Okrem toho sa bude vláda raz za štvrťrok venovať výsledkom tej správy, ktorú NKÚ na rokovanie predloží. "Chceme, aby lepšie spolupracovali štvorica generálny prokurátor, minister vnútra, prezident policajného zboru a predseda NKÚ, a aby táto spolupráca bola prenesená aj na úroveň krajov,“ povedal Fico. Podľa neho sa totiž na politickej scéne nevedie súboj o to, kto má lepší ekonomický alebo sociálny program, ale vládna koalícia je neustále konfrontovaná s obvineniami z rôznych netransparentných konaní, bez relevantných dôkazov.



"Mojím záujmom je, aby sme na takéto divoké útoky odpovedali profesionálne tam, kde je to čo i len trochu možné. "Chcem preto, aby mal NKÚ vytvorené všetky podmienky na svoju prácu a chcem NKÚ zaželať, aby sa stal naozajstnou národnou autoritou, čo znamená, že jeho závery sa budú brať vážne," uzavrel Fico.