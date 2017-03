Najväčší nedostatok kvalifikovaných ľudí je v priemyselnej výrobe

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) - Prehlbujúci sa nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na trhu predlžuje obdobie, za ktoré firmy dokážu zohnať potrebných ľudí. Upozorňuje na to personálna agentúra Wincott People. Pri niektorých profesiách je preto podľa personálnej agentúry nutné počítať s dĺžkou náboru, ktorá sa nebude počítať v dňoch, ale v týždňoch. Najväčší nedostatok ľudí pociťujú na trhu firmy v oblasti priemyselnej výroby.



Ak neponúknu dobrý plat, ľudí nezískajú .



Táto situácia je podľa personálnej agentúry prakticky rovnaká na celom území Slovenska. "Ak firmy hľadajú akýchkoľvek kvalifikovanejších ľudí do výroby, musia počítať s tým, že ich nezoženú bez problémov. Ak im neponúknu dobrý plat, ľudí nezískajú v potrebnom počte buď vôbec, alebo sa nábor neúmerne predĺži,“ vysvetlila district manažérka personálnej agentúry Wincott People Jana Mesárová.



V rámci celého Slovenska firmy najviac zháňajú operátorov výroby, hlavne na západe krajiny. Dôvodom je vysoká industrializácia regiónu. "Ak zostavíme rebríček najžiadanejších pozícií na západe Slovenska, v TOP 5 sú podľa našich skúseností iba tie, ktoré súvisia s priemyslom, prípadne logistikou. V porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska je dlhšie aj obdobie, za ktoré je možné týchto ľudí zohnať," tvrdí Mesárová.



Podobná situácia je na strednom Slovensku



Veľmi podobná je situácia na strednom Slovensku. Oproti západnému sa však líši v tom, že v tomto regióne majú menšie zastúpenie logistické parky, a preto profesie s nimi súvisiace nepatria do TOP 5 žiadaných. Chýbajú však manipulační pracovníci v priemysle. Ide o ľudí, ktorí sú v porovnaní s operátormi výroby menej kvalifikovaní, preto je jednoduchšie ich nájsť.



Aj na východe Slovenska síce firmy najviac potrebujú operátorov výroby a ostatné pozície pre priemysel, no vysoký dopyt je aj po ľuďoch z IT brandže. "Najmä v Košiciach a ich okolí sídli veľké množstvo firiem s IT zameraním. Počet absolventov miestnych IT škôl, ktorí zostávajú v regióne, je však oveľa nižší než napríklad v Bratislave. To sťažuje firmám situáciu pri hľadaní programátorov, nedostatkoví sú najmä Java developeri,“ dodáva Mesárová.



